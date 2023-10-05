Врач назвал способы защитить себя от червей-паразитов

Точных рекомендаций нет, как этому противостоять. Я бы посоветовал обрабатывать животных от блох, глистов и других паразитов, соблюдать меры гигиены. Если человек уже заболел, то единственный вариант — это обратиться к дерматологу. Черви — это живой организм, из-за них оказывается нагрузка на органы, снижается иммунитет. Подкожные и сердечные формы могут вызывать эмболию, то есть затрудняют движение крови по сосудам. Впоследствии это влечет к инфаркту или инсульту, то есть летальному исходу, — подытожил доктор.