Врачи назвали две каши для снижения уровня холестерина в крови
Правильный уровень холестерина в крови является залогом отсутствия серьезных проблем со здоровьем, а снизить его помогают некоторые каши. Об этом заявили эндокринолог Зухра Павлова и диетолог Ирина Торопыгина.
«Употребление всего трех граммов волокон овса помогает снизить уровень холестерина до 23 процентов», – сказала Павлова.
В овсянке содержится бета-глюкан – это особые волокна, которые растворяются и связывают холестерин. Важно, чтобы овсяная каша была из грубых хлопьев, варить ее тоже не нужно: достаточно за полчаса до еды залить хлопья холодной кипяченой водой. Еще одно полезное для снижения уровня холестерина в крови блюдо – это ячневая каша. Она способствует нормализации работы кишечника и печени, очищает организм и выводит из него холестерин.
Помимо этого, в ячневой каше много витамина РР, полезного для сосудов. Диетолог Торопыгина также посоветовала добавлять в каши и другие блюда миндаль, авокадо, свеклу и томаты. Эти продукты эффективно борются с вредным холестерином, сообщает портал 71.ru. Ранее «Телеканал 360» сообщал, что после 40 лет надо проверять уровень холестерина хотя бы раз в год. Фото: unsplash.com