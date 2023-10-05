В Москве ребенка госпитализировали с химическим ожогом рта

В Москве дошкольник оказался в больнице после того, как нашел в квартире бутылку с жидкостью для хозяйственного назначения. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на свой источник.

По данным издания, инцидент произошел 3 октября. Ребенок нашел дома бутылку с жидкостью для удаления жира и облизал горлышко. Родители заметили, что у ребенка изменилось поведение - он стал беспокойным - а вокруг рта появилось сильное покраснение.