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В Москве ребенка госпитализировали с химическим ожогом рта

В Москве дошкольник оказался в больнице после того, как нашел в квартире бутылку с жидкостью для хозяйственного назначения. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на свой источник.

В Москве ребенка госпитализировали с химическим ожогом рта
© РИА Новости

По данным издания, инцидент произошел 3 октября. Ребенок нашел дома бутылку с жидкостью для удаления жира и облизал горлышко. Родители заметили, что у ребенка изменилось поведение - он стал беспокойным - а вокруг рта появилось сильное покраснение.

На "скорой" дошкольника госпитализировали в токсикологическое отделение, где врачи диагностировали у него "химический ожог слизистой полости рта".

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