Врач перечислила признаки начинающегося остеопороза
Появление слабости и усталости без видимых причин, судороги, нарушение осанки, снижение роста, ломкость волос и ногтей, потеря веса, боли в спине и пародонтоз могут указывать на начинающийся остеопороз, предупредила врач-эндокринолог Елена Губкина. Она рассказала aif.ru, что также следует обратить внимание на ухудшение силы хвата рук — человеку будет сложнее держать предметы и открывать банки.
Специалист пояснила, что остеопороз представляет собой заболевание, связанное с нарушением обмена веществ. Из-за этого ухудшается плотность и структура костей. Чаще всего развитие болезни протекает незаметно, а диагностируется только после получения перелома. Врач отметила, что в группу риска входят женщины старше 50 лет с небольшой массой тела, мужчины со сниженной гормональной функцией, пожилые и те, у кого есть наследственная предрасположенность к развитию заболевания.
Губкина советует выполнять физические упражнения и включить в рацион продукты, содержащие большое количество кальция и витамина D, чтобы снизить риск развития остеопороза. Кроме того, важно отказаться от вредных привычек. При появлении симптомов, которые могут указывать на наличие заболевания, рекомендуется посетить специалиста.
Телеведущая Елена Малышева ранее рассказала, что для профилактики остеопороза полезны упражнения на мячах для фитнеса. По ее словам, они тренируют вестибулярный аппарат, укрепляют мышцы и помогают избавиться от болей в спине.