Врач перечислила признаки начинающегося остеопороза

Появление слабости и усталости без видимых причин, судороги, нарушение осанки, снижение роста, ломкость волос и ногтей, потеря веса, боли в спине и пародонтоз могут указывать на начинающийся остеопороз, предупредила врач-эндокринолог Елена Губкина. Она рассказала aif.ru, что также следует обратить внимание на ухудшение силы хвата рук — человеку будет сложнее держать предметы и открывать банки.

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Специалист пояснила, что остеопороз представляет собой заболевание, связанное с нарушением обмена веществ. Из-за этого ухудшается плотность и структура костей. Чаще всего развитие болезни протекает незаметно, а диагностируется только после получения перелома. Врач отметила, что в группу риска входят женщины старше 50 лет с небольшой массой тела, мужчины со сниженной гормональной функцией, пожилые и те, у кого есть наследственная предрасположенность к развитию заболевания.

Губкина советует выполнять физические упражнения и включить в рацион продукты, содержащие большое количество кальция и витамина D, чтобы снизить риск развития остеопороза. Кроме того, важно отказаться от вредных привычек. При появлении симптомов, которые могут указывать на наличие заболевания, рекомендуется посетить специалиста.