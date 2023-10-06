Врачи назвали два необходимых действия при низком давлении

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, кардиолог Герман Гандельман назвали россиянам в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале два действия, которые необходимо выполнить при низком давлении. Выпуск доступен на сайте телеканала.

© Lenta.ru

Малышева и Гандельман порекомендовали при низком давлении выпить жидкости. Это необходимо для того, объяснили специалисты, чтобы увеличить объем циркулирующей в организме крови. Также врачи посоветовали тем, чье давление упало, лечь или сесть, приподняв ноги.

«Чтобы кровь оттекла физически в сердце и мозг», — пояснила Малышева.

Гандельман добавил, что в случае, если после этих двух действий состояние не улучшилось, необходимо обратиться к врачу, который и определит причину низкого давления.