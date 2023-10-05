Как убрать чувствительность зубов: советы стоматолога

Стоматолог Сумцова: чувствительным зубам лучше всего поможет чистка ультразвуком. С повышенной чувствительностью зубов сталкиваются многие и в разном возрасте. Кому-то везёт ощутить её только после килограмма мандаринов, а кто-то постоянно борется с ней и проигрывает. Специалистка рассказала, почему возникает чувствительность зубов и как её быстрее убрать.

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Почему возникает чувствительность зубов

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Нервные окончания в зубе обычно не реагируют на внешние раздражители, но иногда звёзды так складываются, что появляется чувствительность к ним. Это происходит, если сталкиваются несколько факторов:

разрушение эмали из-за вымывания полезных минералов (кальция, фосфора);

истончение эмали (часто механическое, например, из-за неправильного прикуса);

начинающийся кариес;

оголение десны из-за травмы или воспаления;

низкий pH слюны (ниже 5,5);

авитаминоз;

частое курение.

Эти факторы зачастую усиливаются из-за:

неправильной гигиены рта (налёт скапливается и разрушает эмаль);

неполезных продуктов и напитков вроде леденцов, лимонадов, соков и других;

слишком агрессивных отбеливающих зубных паст;

частых ультразвуковых чисток без последующего ухода.

Как лечат чувствительность зубов Убирают налёт и другие отложения.

Профессионально чистят полость рта.

Укрепляют эмаль специальными средствами.

Рассказывают пациенту, как правильно ухаживать за зубами.

Помогают выбрать уходовые средства на каждый день.

Быстро убрать чувствительность зубов можно только с помощью ультразвуковой чистки. После этого стоматолог обрабатывает эмаль кальцием и фосфатами или покрывает фторидом натрия.

Профилактика чувствительных зубов

Советы по лечению не потребуются, если принимать меры предосторожности.

Скорректируйте меню. Добавьте фрукты, овощи и другую клетчатку, уберите леденцы, лимонады и другое.

Делайте упор на обычные пасты, а не отбеливающие.

Тщательно чистите зубы дважды в день, чтобы убирать налёт.

Посещайте стоматолога дважды в год.

Продукты, очищающие эмаль

Если очень нужно избавиться от налёта, а под рукой нет ни щётки, ни пасты, и рядом только продуктовый рынок, то выход найти можно. Например, купить продукты, которые помогут почистить зубы. Среди них:

клубника;

яблоки;

жёсткие фрукты и овощи.

Но тут есть нюанс. Нужно выбирать такие фрукты и овощи, которые потом сами не застрянут в зубах. Например, клубника хорошо очищает эмаль, но вот её чёрные косточки потом просто не убрать. А ещё есть фрукты и ягоды, которые, наоборот, зубам только повредят: