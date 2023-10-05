Как убрать чувствительность зубов: советы стоматолога
Стоматолог Сумцова: чувствительным зубам лучше всего поможет чистка ультразвуком. С повышенной чувствительностью зубов сталкиваются многие и в разном возрасте. Кому-то везёт ощутить её только после килограмма мандаринов, а кто-то постоянно борется с ней и проигрывает. Специалистка рассказала, почему возникает чувствительность зубов и как её быстрее убрать.
Почему возникает чувствительность зубов
Нервные окончания в зубе обычно не реагируют на внешние раздражители, но иногда звёзды так складываются, что появляется чувствительность к ним. Это происходит, если сталкиваются несколько факторов:
- разрушение эмали из-за вымывания полезных минералов (кальция, фосфора);
- истончение эмали (часто механическое, например, из-за неправильного прикуса);
- начинающийся кариес;
- оголение десны из-за травмы или воспаления;
- низкий pH слюны (ниже 5,5);
- авитаминоз;
- частое курение.
Эти факторы зачастую усиливаются из-за:
- неправильной гигиены рта (налёт скапливается и разрушает эмаль);
- неполезных продуктов и напитков вроде леденцов, лимонадов, соков и других;
- слишком агрессивных отбеливающих зубных паст;
- частых ультразвуковых чисток без последующего ухода.
Как лечат чувствительность зубов
- Убирают налёт и другие отложения.
- Профессионально чистят полость рта.
- Укрепляют эмаль специальными средствами.
- Рассказывают пациенту, как правильно ухаживать за зубами.
- Помогают выбрать уходовые средства на каждый день.
Быстро убрать чувствительность зубов можно только с помощью ультразвуковой чистки. После этого стоматолог обрабатывает эмаль кальцием и фосфатами или покрывает фторидом натрия.
Профилактика чувствительных зубов
Советы по лечению не потребуются, если принимать меры предосторожности.
- Скорректируйте меню. Добавьте фрукты, овощи и другую клетчатку, уберите леденцы, лимонады и другое.
- Делайте упор на обычные пасты, а не отбеливающие.
- Тщательно чистите зубы дважды в день, чтобы убирать налёт.
- Посещайте стоматолога дважды в год.
Продукты, очищающие эмаль
Если очень нужно избавиться от налёта, а под рукой нет ни щётки, ни пасты, и рядом только продуктовый рынок, то выход найти можно. Например, купить продукты, которые помогут почистить зубы. Среди них:
- клубника;
- яблоки;
- жёсткие фрукты и овощи.
Но тут есть нюанс. Нужно выбирать такие фрукты и овощи, которые потом сами не застрянут в зубах. Например, клубника хорошо очищает эмаль, но вот её чёрные косточки потом просто не убрать. А ещё есть фрукты и ягоды, которые, наоборот, зубам только повредят:
- цитрусовые;
- кислые яблоки и фрукты;
- яркие ягоды и фрукты (могут окрасить эмаль);
- ягоды с мелкими косточками.