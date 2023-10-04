Как сейчас лечат рассеянный склероз

Пока что не существует методик, которые могли бы полностью излечить человека от этой болезни нервной системы.

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Но врач-невролог группы компаний BestDoctor в беседе с «Секретом фирмы» призвала не отчаиваться, ведь медицина уже научилась влиять на интенсивность недуга.

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Специалист рассказала о современных способах лечения рассеянного склероза.

Что такое рассеянный склероз и кто им болеет

Рассеянный склероз — хронически прогрессирующее заболевание нервной системы, в основе которого лежит образование антител к собственным структурам нервных клеток. При этом недуге поражается миелиновая оболочка проводников головного и спинного мозга.

Само слово «склероз» с греческого переводится как рубец. Дело в том, что при рассеянном склерозе на оболочке нервных волокон действительно появляются рубцы.

Если болезнь прогрессирует, их становится всё больше. В разговорной речи мы обычно используем слово «склероз», говоря о нарушениях памяти у пожилых людей. Но рассеянный склероз — это болезнь молодых, и к старческой забывчивости она отношения не имеет. Она возникает примерно в 20–45 лет, но иногда встречается даже у детей. Мужчины болеют в 2 раза реже женщин, но именно у них патология протекает тяжелее и хуже поддаётся терапии.

«Болезнь протекает волнами — период обострения сменяется наступлением ремиссии, когда неврологический дефицит частично или полностью восстанавливается. Чем чаще и тяжелее обострения, тем меньше становятся компенсаторные возможности организма и тем быстрее появляется стойкий дефицит», — объяснила «Секрету фирмы» врач Валерия Полякова.

Излечим ли рассеянный склероз

По словам Поляковой, пока что никаких способов полного излечения рассеянного склероза не существует. Нет методик, которые бы могли окончательно прекратить образование антител к собственным тканям.

«Но влиять на интенсивность и продолжительность обострений и сдерживать их количество уже научились. Для купирования обострения используют гормональные противовоспалительные препараты в очень высоких дозах. Они позволяют замедлит развитие болезни и предотвратить разрушение ещё большего количества нервной ткани», — рассказала невролог.

Какие ещё лекарства нужны при рассеянном склерозе

Уже во время ремиссии у пациента задача врачей — снизить количество обострений. Для этого используют препараты, изменяющие течение рассеянного склероза (ПИТРС).

В арсенале у неврологов есть целый набор таких препаратов, их могут вводить в виде подкожных инъекций, в виде капельниц, в виде таблеток.

Как часто пациенту вводят препараты?

По словам Поляковой, сроки у разных больных могут быть разные — от нескольких раз в неделю до раза в несколько месяцев. Выбирает лекарство врач. Он исходит из типа течения заболевания, возраста пациента, побочных эффектов от введения препарата, финансовых возможностей, данных МРТ и некоторых других факторов.