Как отличить катаракту от глаукомы и можно ли их вылечить

Катаракта – это заболевание глаза, которое характеризуется помутнением его естественной линзы (хрусталика) и приводит к частичной или полной потере остроты зрения.

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Как она появляется и лечится, «ФедералПресс» рассказала врач-офтальмолог клиники МАММА Юлия Кимлаева.

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«Хрусталик находится за радужкой глаза и служит собирательной линзой для фокусировки света на сетчатку, что позволяет четко и ясно видеть. Однако со временем хрусталик может мутнеть, что мешает проходить свету через него и попадать на сетчатку», – пояснила Кимлаева.

Катаракта может быть вызвана различными факторами. Наиболее часто недуг развивается у пожилых людей из-за ухудшения качества хрусталика. Катаракта может возникнуть из-за изменений в хрусталике, которые происходят внутриутробно.

Травмы глаза также могут способствовать развитию болезни. Кроме того, заболевание может спровоцировать ультрафиолетовое излучение, различные соматические болезни, прием лекарств, внешняя среда.

Как различить катаракту и глаукому

Катаракта и глаукома – это совершенно два разных заболевания с разными причинами и симптомами, а также методами лечения, подчеркнула офтальмолог.

Причины развития катаракты обычно связаны с помутнением хрусталика глаза. При глаукоме это повышение внутриглазного давления, которое повреждает зрительный нерв, вследствие чего наступает его гибель и развивается слепота.

У катаракты симптомами является размытое, мутное зрение, блики в поле зрения при взгляде на яркий источник света, ухудшение ночного видения, изменение восприятия цвета.

Начальные стадии глаукомы могут протекать бессимптомно и человек может долго не замечать каких-либо изменений в своем зрении. Что катаракта, что глаукома, выявляются при офтальмологическом осмотре.

Для выявления катаракты достаточно исследовать остроту зрения и провести осмотр структур глаза в проходящем свете (биомикроскопия глаза). Для диагностики глаукомы потребуется большие методов обследования. При катаракте не существует консервативного метода лечения, только хирургический, отметила Юлия Кимлаева. При глаукоме же изначально мы начинаем только с медикаментозных методов лечения.

«Если не помогают лекарственные средства, которые снижают внутриглазное давление, то тогда применяются хирургические методы лечения», – пояснила врач.

Каковы прогнозы лечения при катаракте

Обычно прогноз очень хороший, при условии, что отсутствуют какие-либо дистрофические изменений на сетчатке глаза. Современный метод хирургического лечения катаракты называется – факоэмульсификацией катаракты.

Ключевые аспекты благоприятного прогноза лечения катаракты

Современные методики хирургического лечения катаракты – факоэмульсификация катаракты. Быстрое восстановление. Большинство пациентов замечают значительное улучшение остроты зрения практически сразу после операции. Риск развития осложнений в послеоперационном периоде достаточно низкий, но, как в любой медицинской процедуре, существует определенный риск возникновения каких-то воспалительных или инфекционных осложнений.