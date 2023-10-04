Что такое "синдром экономкласса" и можно ли его избежать

Полгода назад чуть не случилась беда с всенародным любимцем Александром Розенбаумом. После долгого перелета в Красноярск на гастроли у певца внезапно разболелась нога. К счастью, он не тянул с обращением к врачам - его экстренно госпитализировали и удалили тромб, закупоривший сосуд в ноге. Певец чуть не стал жертвой "синдрома экономкласса" - так называют угрожающее жизни состояние, связанное с тромбозом глубоких вен.

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Конечно, заболевание может обостриться и у пассажира, купившего билет в бизнес-класс. Но все же в экономклассе, где более тесные кресла и людям сложно подвигаться и размяться, риск заполучить тромбоз выше.

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Для начала надо понять, как возникает тромб. Это сгусток, который формируется из плотных фракций крови, который может перекрыть сосуд или, оторвавшись от сосудистой стенки, "дрейфовать" с током крови куда-нибудь в опасное место: например, к сердцу, мозгу, легким, а это уже смертельная угроза.

Ситуация, в которой оказался Александр Розенбаум, на самом деле не такая уж и редкость. Ежегодно в ЕС регистрируется до 90 тыс. случаев "летного" тромбоза. В аэропорту Токио с 2000 по 2010 год по этой причине пришлось срочно увезти в больницу 1,5 тыс. пассажиров и было зафиксировано 25 внезапных смертей. В Лондонском аэропорту Хитроу из-за тромбоза умирает в среднем один человек в месяц.

Почему густеет кровь

"Нахождение в неподвижном состоянии в течение нескольких часов полета, невозможность размять ноги замедляют кровообращение, и в результате возникают кровяные сгустки. Чтобы сформировался тромб, достаточно всего 1,5-2 часов!" - поясняет врач-флеболог, глава Национальной ассоциации флебологов, профессор Евгений Шайдаков.

В самолете добавляются и другие факторы риска. Вы наверняка замечали, что во время полета пересыхают губы и хочется пить - так организм инстинктивно защищается от обезвоживания из-за низкой влажности и повышенной температуры в салоне. А при обезвоживании кровь густеет.

Не на пользу кровообращению низкое барометрическое давление и его перепады во время взлета и посадки. Наконец, усугубляет ситуацию и сам пассажир - если, к примеру, сидит, закинув ногу на ногу, пережимая сосуды. Также увеличивают риски алкоголь и кофе.

Как понять, что "прилетели"

"Есть два основных опасных признака: внезапно сильно опухает нога, чаще стопа и голень, и появляется боль в икре. Иногда развивается только один из этих симптомов. Но бывает, хотя и реже, что заболевание развивается без видимых симптомов - только с легким дискомфортом в ногах", - поясняет профессор Шайдаков.

В зоне высокого риска люди с некоторыми заболеваниями крови, женщины, принимающие гормональные контрацептивы, толстяки, а также люди очень высокого или очень низкого роста. Если действует сразу несколько факторов - риск может возрасти в 50-100 раз, - отмечает флеболог.

Кстати, во время полета не стоит принимать снотворное - это тоже может привести к образованию тромба. Сгусток может оторваться и дойти с кровотоком до легочной артерии. Это затруднит снабжение крови кислородом - возникает легочная эмболия, которая вызывает дисфункцию сердца и может привести к инсульту. Признаки такого состояния: острая боль в груди, затруднения дыхания, кашель, часто с кровью, тахикардия.

Угроза отрыва тромба со всеми вытекающими сохраняется еще примерно четыре недели после полета. "Поэтому при внезапном появлении одышки, сердцебиения, резких болей в ногах, за грудиной, головной боли следует немедленно обратиться к врачу, сообщив о недавнем перелете", - советует доктор Шайдаков.

Как подготовиться к полету?

Постарайтесь бронировать кресла в первом ряду салона, у выходов или перегородки, а также у прохода - там просторнее, можно вытянуть ноги, проще встать и размяться.

Сейчас многие летают в тренировочных костюмах, берут с собой запасные носки, чтобы снять обувь, - и правильно делают. Тесная одежда и обувь некомфортны, стесняют движения и увеличивают риск тромбообразования.

Если перелет долгий - используйте любую возможность походить по проходу и размяться. Сидя в кресле каждые полчаса можно делать простые упражнения, разминаясь: вращать стопами и кистями рук, поднимать и опускать плечи, напрягать и отпускать мышцы ягодиц и бедер.

Перед полетом наденьте компрессионный трикотаж - гольфы, чулки, колготки.

Пейте в полете больше воды, а вот алкоголь и кофе - не надо. Есть тоже нужно поменьше.

Не оставляйте багаж под креслом перед вами - так вы будете иметь больше простора для ног.

Старайтесь не спать в полете более двух часов подряд, чтобы не оставаться долго в неподвижном положении.

Иногда рекомендуют за сутки и перед полетом выпить таблетку аспирина - но все же принимать любые медикаменты лучше только по рекомендации врача. Поэтому, планируя полет, стоит проконсультироваться с флебологом.

Удалёнка стала фактором риска

"Синдром экономкласса" возникает не только у авиапассажиров, но и у тех, кто в принципе вынужден - или просто любит - проводить много времени в одной позе. Это дальнобойщики, IT-специалисты, сутки напролет не отрывающиеся от компьютера (кстати, ночью работать особенно вредно), и даже просто любители посмотреть телесериал.

Удаленная работа, на которую многие переходили вынужденно во время пандемии, тоже оказалась фактором риска: офисные работники и так двигаются мало, а работая дома, да еще заказывая продукты с доставкой, и вовсе лишают себя активности - и у них растет склонность к тромбозам. Об этом рассказал сердечно-сосудистый хирург, завотделением плановой хирургии Скандинавского центра здоровья Игорь Доронин.

"Удаленная работа и развитие таких сервисов, как доставка продуктов и еды на дом, сводят к нулю физическую активность, и это провоцирует массу заболеваний, в том числе и тромбоз", - пояснил доктор Доронин.

Принято считать, что чаще всего тромбоз развивается у пожилых - после 60 лет, но произойти это может и раньше. Например, у курильщиков - вещества, содержащиеся в табачном дыме, отрицательно влияют на сосуды и на свертываемость крови.

Аккуратнее нужно относиться к себе и беременным - у будущей матери организм готовится к возможной кровопотере во время родов, происходит физиологическое сгущение крови, а также увеличивается давление на вены малого таза плодом, что повышает давление в сосудах ног.