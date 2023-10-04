Инфекционист подчеркнул безвредность прививки от гриппа

Вакцина не только защищает от заражения, но и облегчает симптомы болезни.

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В сезон подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом врачи рекомендуют вакцинироваться. Это необходимо для того, чтобы защититься от заражения и облегчить симптомы болезни. По словам врача-инфекциониста Евгения Тимакова, вакцина от гриппа совершенно безвредна.

Еще один эффект, который оказывает вакцинация, это снижение заболеваемости гриппом в целом, поскольку, чем больше людей вакцинируются, тем ниже заболеваемость. Это происходит за счет формирования коллективного иммунитета.