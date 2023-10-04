Чем опасен полиомиелит у детей и как его предотвратить

Полиомиелит у детей может обернуться параличом и даже летальным исходом. Именно поэтому так важно прививать детей от этой заразы с самого раннего возраста согласно календарю вакцинации.

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Вообще, полиомиелит не всегда опасен — его даже нередко путают с обычной ОРВИ, но в отдельных случаях дело может обернуться крайне трагичными последствиями.

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Как заболевают полиомиелитом и можно ли его вылечить? Разобрались с врачом-педиатром сервиса доказательной медицины DocMa Ольгой Манохиной.

Что такое полиомиелит и как он распространяется

Полиомиелит — это острое инфекционное заболевание, которое вызывают полиовирусы первого, второго и третьего типов (чаще всего виновен первый тип). Человек — единственный носитель диких полиовирусов. На протяжении инкубационного периода и первой недели заболевания он выделяет вирусы через носоглотку, а в течение 1–6 месяцев — с фекалиями.

Заражение обычно происходит воздушно-капельным или фекально-оральным путём при употреблении загрязнённой воды (в которой вирус может жить до 100 дней) или еды. А ещё инфекцию переносят мухи.

«Вирус полиомиелита очень устойчив во внешней среде. Хорошо переносит замораживание, высушивание, не разрушается пищеварительными соками, антибиотиками и химиопрепаратами.... Погибает при кипячении, под воздействием ультрафиолетового облучения и дезинфицирующих средств», — отметила врач-педиатр DocMa Ольга Манохина.

Кто и когда чаще заболевает полиомиелитом

Заболевание считается детским — преимущественно полиомиелит развивается у малышей младше шести лет при условии, что им вовремя не сделали прививки. Как и другие кишечные инфекции, полиомиелит обычно наблюдается в летне-осенние месяцы.

«Хотя полиомиелит — детская болезнь, заболевают им и взрослые, причём у них он протекает особенно тяжело», — подчеркнула педиатр.

Как распознать полиомиелит

Симптомы заболевания будут зависеть от его формы.

Лёгкие формы полиомиелита или носительство вируса

Носители вируса обычно не замечают симптомов полиомиелита, но при этом активно выделяют вирус в окружающую среду.

Лёгкие (также называются абортивным полиомиелитом) и стёртые формы заболевания сопровождаются классическими симптомами ОРВИ или острой кишечной инфекции:

повышением температуры;

насморком;

болью и покраснением в горле;

головной болью;

слабостью;

потерей аппетита;

тошнотой;

жидким стулом.

Менингеальная форма полиомиелита

Или непаралитический полиомиелит. Протекает с синдромом серозного менингита.

лихорадкой;

головной болью;

рвотой;

напряжением мышц шеи;

подёргиванием и болью в мышцах. Он сопровождается:

Паралитическая форма полиомиелита

Самая тяжёлая форма, которая может привести к глубокой инвалидности и смерти. Начинается остро — с высокой температуры, недомогания, снижения аппетита. Также наблюдаются кашель, насморк и жидкий стул.

«Через 1–3 дня присоединяются симптомы поражения нервной системы (головная боль, боли в конечностях, спине), появляются парезы и параличи. Парализована может быть одна или несколько конечностей (руки и ноги). Возможны поражения дыхательной мускулатуры, что приводит к смерти», — рассказала специалист.

Паралич может наблюдаться до двух недель, после чего начинается восстановительный период, который продолжается до года.

«В большинстве случаев полного восстановления не происходит — сохраняются атрофия (расстройство питания тканей) и изменение мышц, контрактуры (неподвижность костей в суставах), деформации конечностей», — добавила Ольга Манохина.

Но сталкиваются с этим далеко не все. Опасность грозит только непривитым детям или малышам с нарушенной схемой иммунизации (то есть тем, кто получал не все нужные вакцины).

После перенесённого заболевания у человека вырабатывается стойкий иммунитет, но только к тому типу вируса, который и вызвал заболевание.

Как лечить полиомиелит

Никак . Его можно только предотвратить. А если заражение всё же случилось, единственный выход — бороться с симптомами заболевания (например, сбивать высокую температуру). Заниматься этим должен врач.

Как профилактировать полиомиелит