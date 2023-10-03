Как защититься от гриппа без лекарств и прививок

Осень – это «сезон простуд», в это время повышается вероятность заболеть гриппом и ОРВИ.

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В интервью изданию «Спорт-Экспресс» врач Ирина Дворкина рассказала о простых и доступных большинству способах, которые помогут защитить организм от инфекций.

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По словам специалиста, профилактику рекомендуется начинать ещё перед сезоном заболеваний, так как в этот период риск заражения вирусами и бактериями значительно выше.

«В осенне-зимний период человеческий организм становится более уязвимым из-за пониженной иммунной защиты, – пояснила она. – Поэтому необходимо укреплять иммунитет заранее и принимать меры для предотвращения заражения».

Одним из один из ключевых факторов, влияющих на иммунную систему и защищающих организм от вирусов Дворкина назвала сон.

«Во время сна организм восстанавливается и регенерируется, происходит производство цитокинов – белковых молекул, которые участвуют в борьбе с инфекциями и восстановлении тканей. Недостаток сна может привести к снижению уровня цитокинов, что ослабляет иммунную защиту и увеличивает риск заражения ОРВИ», – подчеркнула врач.

Также она советует правильно питайтесь. Витамин С пояснила доктор, укрепляет иммунитет. Но это не единственный витамин, который играет важную роль в иммунной защите.

«Необходим целый комплекс полезных веществ, который может обеспечить только здоровое питание, а не таблетки или определенные продукты. Правильный рацион поддерживает ещё и здоровый вес, уменьшая риск хронических заболеваний, которые также могут ослабить иммунную систему», – отметила Дворкина.

Помимо этого, чтобы защитить свой организм от гриппа и ОРВИ она настоятельно рекомендует отказаться от вредных привычек, ограничив или полностью исключив употребление алкоголя и курения.