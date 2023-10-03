Онколог назвал главный признак рака поджелудочной железы

Онкологические заболевания являются одним из бичей современного человечества. А наиболее агрессивным видом этого недуга считается рак поджелудочной железы, который относят к быстро прогрессирующим и плохо поддающимся лечению. Об этом в своем Telegram-канале сообщил онколог и хирург НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Иван Карасев.

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Доктор Карасев рассказал, что нарушения в работе поджелудочной железы выведет из строя две значимые системы в человеческом организме: пищеварительную и гормональную. То есть заболевание этого органа неизбежно приводит к появлению панкреатита и сахарного диабета, поскольку в последнем случае именно поджелудочная железа вырабатывает в организме инсулин. Рак поджелудочной железы очень агрессивен, поэтому чем раньше обнаруживается патология, тем больше шансов на положительный исход.

«Пятилетняя выживаемость при этом типе рака составляет всего 5%. Это значит, что из ста человек, с диагностированным раком поджелудочной, будут жить пять лет и больше всего пятеро пациентов. Развитие этого недуга может достаточно долгое время никак не проявляться. Одним из первых проявлений патологии становятся боли вверху живота», - сообщил онколог.