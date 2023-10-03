«Дирижер гормонов». Малышева рассказала, чем опасны опухоли гипофиза

Опухоли гипофиза могут вызывать сильную жажду, а также влиять на репродуктивные способности мужчин, заявила врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале. По ее словам, это обусловлено тем, что гипофиз является главной эндокринной железой в организме и отвечает за выработку множества важнейших гормонов.

© Unsplash.com

Директор института клинической эндокринологии Екатерина Трошина объяснила, что гипофиз расположен в глубине головного мозга человека. Эта железа, играющая важнейшую роль в выработке гормонов, отличается маленьким размером, сравнимым с размером горошины. Вес гипофиза составляет всего один грамм.

Гипофиз вырабатывает тропные гормоны, их около семи. Он является «дирижером» всех остальных гормонов, — рассказала Трошина.

Образование опухолей в гипофизе может привести к развитию акромегалии — опасного заболевания, характеризующегося увеличением концевых частей тела. В частности, у пациентов с этой болезнью увеличиваются челюсть, надбровные дуги и нос. Кроме того, при акромегалии повышается риск образования опухолей самых разных органов.

Второе заболевание, связанное с гипофизом, — это несахарный диабет. Он связан с недостатком антидиуретического гормона, регулирующего соотношение выпиваемой и выводимой жидкости. Пациенты, страдающие от этого заболевания, могут ежедневно выпивать по семь литров воды и больше. Также в гипофизе может образовываться пролактинома, вызывающая у мужчин рост груди и бесплодие.