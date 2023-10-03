Инфекционист рассказал, как защититься от заражения коронавирусом

Врач-инфекционист Сергей Вознесенский рассказал, как обезопасить себя от заражения коронавирусной инфекцией и другими сезонными болезнями.

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Чтобы обезопасить себя от заражения ковидом, Вознесенский рекомендовал привиться от гриппа. Также он призвал мониторить появление вакцин от СOVID-19 в лечебно-профилактических учреждениях своего региона.

Вознесенский добавил, что различные иммуномодуляторы не принесут пользы.

— Заменят ли какие-то иммуномодуляторы вакцинные препараты? Тут я отвечу очень коротко: нет, и точка, — подчеркнул он в комментарии «360».

Вознесенский посоветовал применять средства неспецифической профилактики, такие как проветривание помещений, влажная уборка и использование средств индивидуальной респираторной защиты в местах общественного пользования. Также стоит использовать маски во время поездок в общественном транспорте.

В свою очередь терапевт Татьяна Руженцова добавила, что для поддержки иммунного ответа в порядке нужно высыпаться, соблюдать режим дня, необходимы физические нагрузки, преимущественно на свежем воздухе, передает argumenti.ru.