Стоматолог назвал причины для удаления здоровых зубов

Многие врачи считают зубы-«восьмерки», которые еще называют зубами мудрости, бесполезными, так как они не участвуют в процессе жевания. Причем в некоторых случаях специалисты настаивают на их удалении, рассказал стоматолог-хирург, ортопед, главный врач клиники Avroraclinic Арам Давидян. В разговоре с «Лентой.ру» доктор перечислил показания к удалению здоровых зубов.

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По словам Давидяна, зачатки последних, самых дальних зубов есть у многих. Однако места для их прорезывания зачастую не хватает. И это, отметил стоматолог, — прямое показание к удалению этих зубов.

Даже если «восьмерки» не прорезались, вокруг их корней могут образовываться кисты. Такие патологии выявляют во время рентгена или компьютерной томографии, и они несут угрозу для общего здоровья и состояния соседних зубов.

Стоматолог отметил, что нередко зачатки зубов мудрости удаляют даже тогда, когда пациента ничего не беспокоит. Он отметил, что эти зубы могут начать прорезаться в 8-10 лет, но после консультации с врачом не все родители решаются на удаление. Однако, продолжил Давидян, важно понимать, что хирургическое вмешательство предотвратит искривление прикуса.

Повреждение нервов и сосудов при такой операции считается минимальным, а если удалять уже прорезавшиеся зубы и в более зрелом возрасте — хирургические риски намного выше.

Специалист также предупредил: когда прорезывается всего один такой зуб, он может вырасти ниже плоскости жевательных зубов, а это вызывает серьезную деформацию прикуса. Зуб все равно придется удалять, но вместе с этим придется решать и ортодонтические проблемы.

«Все индивидуально, но, если врач советует удаление, не стоит игнорировать его рекомендации. Ни один стоматолог не будет удалять "восьмерки" просто так», — подытожил Давидян.