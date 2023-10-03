Назван первый симптом агрессивного рака

Одним из самых агрессивных видов онкологии врачи считают рак поджелудочной - недуг относят к быстро прогрессирующим и плохо поддающимся лечению, предупредил онколог и хирург Иван Карасев.

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"Выведение из строя этого органа пошатнет сразу две огромные системы в человеческом теле: пищеварительную и гормональную", - объяснил врач.

Как пишет Express со ссылкой на специалистов Cancer Research UK, не стоит игнорировать появление болей в районе живота (обычно это область, располагающаяся рядом с поджелудочной).

При онкологии дискомфорт может распространиться на спину и усиливаться в тот момент, когда человек принимает горизонтальное положение. Состояние может ухудшаться после приема пищи. При этом болевой синдром не так заметен в сидячем положении. Рак поджелудочной многие люди длительное время путают с заболеваниями межпозвонковых дисков.

На появление серьезной проблемы в организме в связи с поражением поджелудочной зачастую указывает желтушность кожи и склер. Как отметил онколог Карасев, "желтизна может быть симптомом опухоли головки поджелудочной железы".

Врач-гастроэнтеролог Диляра Лебедева в своем Telegram-канале отметила, что самый распространенный признак, что пора заняться ЖКТ - тянущая боль в боку. И не факт, что тут дело только в поджелудочной - такой симптом требует комплексного лечения желудочно-кишечного тракта.

"Головка поджелудочной железы начинается в правом подреберье и уходит налево, где размещается основная часть органа", - уточнила гастроэнтеролог, добавив, что в этой области также есть сфинктер Одди, именно он частенько спазмирует.