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Названы признаки меняющей внешний вид языка болезни

Стоматолог Татьяна Сумцова рассказала, что внешний вид языка может меняться, если человек заболел десквамативным глосситом, также известном как «географический язык».

Названы признаки меняющей внешний вид языка болезни
© Lenta.ru

В разговоре с «Лентой.ру» врач также предупредила о первых признаках этой болезни.

Распознать начало десквамативного глоссита можно по появлению небольших участков с серовато-белым налетом, который впоследствии сползает, и пятно становится красным, объяснила врач. Также у пациента может появиться жжение во рту, нарушение вкуса и проблемы с приемом пищи. Однако, отметила она, у большинства пациентов отсутствуют жалобы на дискомфорт. В этом случае заболевание выявляет врач во время осмотра — по изменению цвета языка.

Болезнь может как быть самостоятельной, так и возникать на фоне уже имеющегося заболевания. Первичный глоссит может появиться из-за травмы языка или ожога. У детей заболевание может развиваться во время прорезывания молочных зубов, — отметила Татьяна Сумцова.

Если человек страдает от дисбактериоза, заражения паразитами или инфекциями, у него высока вероятность развития «географического языка», предупредила Сумцова. Также, по ее словам, заболевание может передаваться по наследству.

Обострение заболевания может произойти при стрессе или при проникновении в организм инфекции (грипп, ОРВИ).

Глоссит может иметь три формы: поверхностную, гиперпластическую и лихеноидную, продолжила Сумцова.

Некоторые формы болезни не вредят здоровью и проходят без осложнений, отметила стоматолог. Однако в особых случаях глоссит может привести к нарушению дыхания, развитию воспаления и возникновению злокачественных опухолей на травмированных участках.

Во время лечения необходимо соблюдать диету, проводить профессиональную гигиену рта и нормализовать функции ЖКТ, добавила стоматолог. Кроме того, нужно будет принимать лекарства и витамины, заключила Сумцова.