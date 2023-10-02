Чем опасна муха-кровососка и какие болезни переносит

Муха-кровососка или оленья муха — насекомое, которое питается кровью и обитает в лесах. Оно вцепляется в кожу животного, и снять его не так-то просто. Чем опасна эта муха и может ли она причинить вред человеку, «Вечерняя Москва» разбиралась со специалистом.

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По словам биолога, заведующего лабораторией защиты леса Всероссийского научно-исследовательского института лесоводства и механизации лесного хозяйства Юрия Гниненко, обитает такая муха в лесах, питается кровью диких животных — лосей и оленей, при этом мелких животных она тоже может кусать.

— Внешне она похожа на обычную муху, но более плоская и цепкая. Кровососки не летают, а поджидают жертву в листве деревьев, и как только та попадает в поле зрения, нападают сверху, — пояснил Гниненко.

Люди же не являются естественной пищей для этого насекомого, отметил эксперт. Оно может укусить человека, только если тот попадет в его естественную среду обитания — лес или тайгу, там вероятность стать жертвой кровососки повышается. В городе же такие мухи встречаются редко. Однако укус насекомого может передать человеку инфекционные заболевания.