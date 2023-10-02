Онколог назвал боль в пояснице симптомом быстрой атаки рака

Рак почек в России устойчиво занимает третье место по темпам прироста онкологической заболеваемости. Об этом предупредил кандидат медицинских наук, хирург и онкоуролог Марк Гадзиян .

— Как правило, 80-90 процентов опухолей почек — случайная находка на УЗИ. Если это не находка, то самые частые симптомы — незначительная боль в пояснице и видимая кровь в моче, — пояснил Гадзиян.

Чаще всего рак почек диагностируется у курильщиков или людей с лишним весом. Коварность заболевания заключается в том, что оно меняет необходимые процессы внутри органа и в результате оказывается влияние на всю работу организма, заключил эксперт в своем Telegram-канале.