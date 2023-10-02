Почему человек храпит и надо ли это лечить

Многие до сих пор воспринимают храп лишь как явление, мешающее окружающим, доставляющее дискомфорт. На самом деле ронхопатия (именно так называется храп) представляет серьезную опасность и требует лечения.

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Почему возникает храп

Звук во сне, который так мешает окружающим, появляется из-за вибрирования мягких тканей гортани, через которые пытается пройти воздух. Причин для возникновения храпа может быть множество. Самые частые из них:

искривление носовой перегородки;

появление полипов;

лишний вес;

неправильная поза сна;

хронические заболевания дыхательных путей.

Считается, что чаще от храпа страдают мужчины и пожилые люди, но на самом деле он может появиться даже у подростка. Подвержены ронхопатии почти все курильщики: табачный дым сушит слизистые, поэтому человек неосознанно начинает дышать ртом. Также влияет на возникновение храпа слишком сухой воздух квартиры.

Чем опасен храп

Если само по себе вибрирование не слишком опасно для здоровья, то его частый спутник — апноэ несет почти смертельную угрозу. Оно представляет собой остановку дыхания на несколько секунд. Обычно апноэ происходит несколько раз в час, что приводит к гипоксии, кислородному голоданию и другим серьезным последствиям.

Специалисты отмечают, что храп с апноэ повышает риск развития сахарного диабета, болезней щитовидной железы, гипертонии. Поэтому такой храп перестает быть лишь дискомфортным явлением и требует лечения.

Как лечить храп

Чтобы избавиться от храпа, нужно понять, почему он возникает. Для этого нужно посетить отоларинголога. Он проверит носовую перегородку, узнает, есть ли полипы или аденоиды, назначит дополнительные обследования и лечение.

А уменьшить храп самостоятельно помогут небольшие лайфхаки: