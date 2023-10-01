Онкология или болезни сердца: 5 необычных причин длительного кашля

Длительный кашель является симптомом заболеваний не только дыхательной, но и других систем организма. Об этом «Вечерней Москве» рассказал врач-терапевт, кардиолог Андрей Кондрахин.

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Нетипичные причины

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По словам врача, кашель может быть предвестником многих заболеваний. Однако самая распространенная причина — это болезни легких и дыхательных путей.

— В первую очередь необходимо исключить заболевания легких и дыхательных путей. Это наиболее частая причина длительного кашля. Причиной могут быть инфекция или аллергия, — сказал Кондрахин.

Кроме того, специалист отметил, что длительный кашель может быть связан со сферой деятельности, которая требует частых разговоров. Например, если человек работает педагогом или певцом.

Терапевт подчеркнул, что длительный кашель может быть симптомом развития онкологического заболевания бронхов или легких из-за курения. В таком случае кашель возникает утром после пробуждения.

Кондрахин сообщил, что если врач исключил патологии легких, то длительный кашель может быть причиной болезней сердца. При хронической сердечной недостаточности возникает легочная гипертензия.

— Сердце плохо перекачивает кровь, она застаивается в легких, и возникает повышение артериального давления, которое провоцирует рефлекторный кашель. При этом на рентгенографии не выявляются инфекционные и другие заболевания дыхательных путей, — рассказал эксперт.

Помимо этого, длительный кашель может сигнализировать о развитии заболеваний желудочно-кишечного тракта, например, гастроэзофагеального рефлюкса.

— Кислота из желудка выбрасывается обратно в полость рта. Она может попадать в дыхательные пути и провоцировать кашель, особенно после длительного сна. Он сопровождается жжением в груди, — сказал врач.

Специалист заверил, что каждый длительный кашель имеет свои особенности, но сложнее всего выявить психологический.

— В большинстве случаев при психологическом кашле признаки воспаления в бронхах отсутствуют, и врач не может выявить причину его возникновения. Например, человек постоянно подкашливает, когда нервничает, — сказал собеседник «ВМ».

Как лечить длительный кашель

Терапевт объяснил, что длительным можно считать кашель, который не проходит более месяца. Если человек в течение этого времени пытался лечить его самостоятельно, но у него это не получилось, надо срочно обратиться к врачу.

— Каждый длительный кашель многогранен и лечится в зависимости от причины возникновения. Чем раньше специалист найдет причину, тем быстрее можно его вылечить.