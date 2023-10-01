Эндокринолог рассказала о риске развития рака при эстрогенной терапии
Этот гормон может спровоцировать злокачественные образования груди и шейки матки. Такая опасность есть лишь в том случае, если у женщины наблюдается склонность к онкологическим заболеваниям, которую не выявили перед назначением менопаузальной терапии.
Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала заведующая эндокринологическим отделением ГКБ № 52 Татьяна Маркова.
«У менопаузальной гормонотерапии есть очень много «но». Если вы настроились и вам назначили, вы тем более должны быть бдительны к своему здоровью. Мы следим за функцией печени, мы следим за функцией сосудов, за функцией молочных желёз и обязательно за цитологией шейки матки. Эстрогены — это гормоны, которые очень сильно увеличивают гиперпластику, — размножение клеток, клеток молочных желёз и клеток эндометрия шейки матки. Если мы за этим не следим, то эстрогенная терапия может приводить к провокации развития у тех, у кого есть склонность к этому, если не была правильно проведена диагностика, рака груди, гиперпластических процессов в эндометрии. Поэтому менопаузальная гормонотерапия — это только под контролем, это небезопасно, это только по показаниям».
Врач подчеркнула, что при менопаузальной терапии необходимы регулярные медицинские обследования, в том числе маммография и УЗИ молочных желёз, УЗИ органов малого таза и цитология шейки матки.
Ранее Татьяна Маркова назвала снижение роста признаком запущенного остеопороза. Один из основных факторов риска развития заболевания — это ранняя менопауза, отметила она.