Эндокринолог рассказала о риске развития рака при эстрогенной терапии

«У менопаузальной гормонотерапии есть очень много «но». Если вы настроились и вам назначили, вы тем более должны быть бдительны к своему здоровью. Мы следим за функцией печени, мы следим за функцией сосудов, за функцией молочных желёз и обязательно за цитологией шейки матки. Эстрогены — это гормоны, которые очень сильно увеличивают гиперпластику, — размножение клеток, клеток молочных желёз и клеток эндометрия шейки матки. Если мы за этим не следим, то эстрогенная терапия может приводить к провокации развития у тех, у кого есть склонность к этому, если не была правильно проведена диагностика, рака груди, гиперпластических процессов в эндометрии. Поэтому менопаузальная гормонотерапия — это только под контролем, это небезопасно, это только по показаниям».