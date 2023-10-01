Врач рассказал, как снизить риск развития осложнений после простуды

"Не довести до бронхита": Врач Роман Иванов рассказал, как снизить риск развития осложнений после простуды
Острые респираторные вирусные заболевания, про которые мы часто говорим просто: "Сильно простудился", не всегда безобидны. Одно из неприятных осложнений - когда инфекция опускается из верхних дыхательных путей ниже, в бронхи, и развивается бронхит. Обычно бронхит ассоциируется с кашлем и затруднением дыхания, однако заболевание может иметь и менее выраженные проявления. По каким признакам можно заподозрить бронхит и в каких случаях стоит не откладывая обращаться за медицинской помощью, рассказал врач-эксперт Лаборатории "Гемотест" Роман Иванов.
"Бронхит - это воспаление бронхов, разветвленной сети трубок, по которым воздух перемещается внутри легких. Часто заболевание вызывают вирусы или бактерии, но также оно может возникать на фоне аллергии или других аутоиммунных нарушений. Как правило, при бронхите человек сильно кашляет, дыхание становится затрудненным, нередко - шумным, свистящим. Однако болезнь может протекать и с менее выраженными симптомами, в том числе и без кашля. Такое течение более опасно за счет того, что мокрота не выходит из легких, а скапливается в них", - пояснил доктор Иванов.
Как не пропустить болезнь?
Важно внимательно следить за своим состоянием. Даже если бронхит протекает без кашля, болезнь все равно сказывается на самочувствии: человек быстро утомляется, например, ему становится сложно подняться по лестнице или даже просто убрать кровать.
За счет уменьшения количества кислорода, попадающего в организм с дыханием, может развиться гипоксия - она сопровождается слабостью, раздражительностью, головной болью, сонливостью или, наоборот, повышенной возбудимостью.
В попытке получить больше воздуха со вдохом организм начинает активнее задействовать дыхательные мышцы. От их перенапряжения может появиться боль в груди. Также боль может возникнуть из-за того, что кислорода не хватает сердечной мышце.
"Бронхит способен вызывать самые разные симптомы, даже рефлюкс желудка. Любые нетипичные проявления в сочетании со слабостью и повышенной утомляемостью требуют посещения терапевта", - советует Роман Иванов.
Как лечить бронхит?
Лечение должен назначать и контролировать врач.
"Если воспаление вызвано бактериальной инфекцией, назначают антибактериальные препараты. При вирусной природе заболевания - симптоматическое лечение, при аллергическом характере патологии - прием антигистаминных препаратов, муколитиков, противовоспалительных и бронхолитических средств. Ускорить выздоровление помогут отдых, обильное питье и чистый, увлажненный воздух в помещении", - советует доктор.
Как защититься?
Специфической профилактики бронхита не существует, главный способ защиты - стараться меньше заражаться вирусными респираторными инфекциями. И самое главное тут - заботиться о нормальной работе своей иммунной системы, проще говоря - закаляться и беречь иммунитет.
"Чтобы снизить восприимчивость организма к инфекциям, рекомендуется соблюдать здоровый образ жизни: достаточно спать, регулярно заниматься физической активностью, соблюдать питьевой режим и получать с пищей необходимые нутриенты и питательные вещества, а при необходимости - обсудить с врачом дополнительный прием витаминных добавок", - заключил доктор Иванов.