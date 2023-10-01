Врач рассказал, как снизить риск развития осложнений после простуды

"Бронхит - это воспаление бронхов, разветвленной сети трубок, по которым воздух перемещается внутри легких. Часто заболевание вызывают вирусы или бактерии, но также оно может возникать на фоне аллергии или других аутоиммунных нарушений. Как правило, при бронхите человек сильно кашляет, дыхание становится затрудненным, нередко - шумным, свистящим. Однако болезнь может протекать и с менее выраженными симптомами, в том числе и без кашля. Такое течение более опасно за счет того, что мокрота не выходит из легких, а скапливается в них", - пояснил доктор Иванов.