Врач назвала снижение роста признаком запущенного остеопороза

Снижение роста — признак запущенного остеопороза. Еще один показатель — это формирование горба, он свидетельствует о компрессионных переломах позвоночника. Об этом рассказала заведующая эндокринологическим отделением ГКБ № 52 Татьяна Маркова .

— Остеопороз — это немая проблема, остеопороз не болит. Он начинается с чего? Снижение роста. Женщины часто это определяют по брюкам — стали надевать, а они по полу волочатся. <...> Но это признаки, когда остеопороз уже есть, когда его тяжело лечить, — отметила Маркова.

Многие женщины, перешагнув рубеж в 50 лет, снижают свою физическую активность, и чаще всего это происходит из-за быстро наступающей усталости или заболеваний. При этом важно сохранять тело здоровым независимо от возраста, выбирая для себя щадящие упражнения. Пилатес необходим для поддержания своего здоровья, независимо от возраста, однако в более зрелой поре — это источник второй молодости.