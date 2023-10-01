Почему возникают судороги в ногах

В комментарии для «АиФ» глава отдела медицинской экспертизы, терапевт Екатерина Терентьева объяснила, что может являться причинами возникновения судорог в ногах, а также рассказала о том, как можно помочь себе в таких случаях.

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По словам специалиста, главными причинами ночных судорог являются стресс, постоянное умственное и физическое перенапряжение, а также нехватка магния, витаминов группы В, калия и кальция.

Терентьева отметила, что в иногда за судороги в ногах люди могут принимать синдром беспокойных ног, вызывающий постоянное чувство дискомфорта. В данном случае можно говорить о низком уровне железа, в связи с чем специалисты советуют пройти проверку на уровень ферритина.

Вместе с тем повторяющиеся судороги свидетельствуют о необходимости обратиться к врачу для определения причины их возникновения.