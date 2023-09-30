Как водителю понять, что после лекарства нельзя садиться за руль

Случается, что без скорой самопомощи никак. Если болит голова или появились симптомы простуды, большинство бегут к домашней аптечке. И далеко не все задумываются, можно пить препараты оттуда тем, кто водит машину.

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Как понять, какие лекарства нельзя за рулём, рассказала дерматолог, эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева.

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Что искать в инструкции

Самый оптимальный вариант в случае недомогания — остаться дома и проконсультироваться с врачом, как лечиться. Но не всегда получается так сделать. Например, если срочно надо на работу, а состояние вроде как позволяет туда добраться. Тогда можно наскоро закинуться какой-то таблеткой из домашней аптечки. Но если вам предстоит сесть за руль, внимательно изучите инструкцию к лекарству и список побочек.

Точно нельзя садиться за руль, если в списке побочных эффектов к вашим таблеткам есть:

сонливость,

головокружение,

тошнота,

снижение концентрации и заторможенность,

затуманенность зрения.

Врач пояснила, что так можно попасть в ловушку: вам будет казаться, что вы в форме, но ваша нервная система под влиянием препарата может вовремя не среагировать на форс-мажор. А иногда снижение реакции даже на доли секунд может быть фатальным.

С какими ещё лекарствами нужно быть осторожными:

снотворные,

противоаллергические средства,

антидепрессанты,

миорелаксанты,

обезболивающие с кодеином,

антигипертензивные средства.

Чем для водителей опасны БАДы и фитосборы

Даже самые безобидные, на первый взгляд, травяные сборы или БАДы могут влиять на скорость реакции.

Это препараты, в составе которых есть:

мята,

душица,

пустырник,

валериана,

хмель и другие растения.

Врач посоветовала после их приёма не садиться за руль 10–12 часов.

На что может среагировать алкотестер