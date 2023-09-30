Как водителю понять, что после лекарства нельзя садиться за руль
Случается, что без скорой самопомощи никак. Если болит голова или появились симптомы простуды, большинство бегут к домашней аптечке. И далеко не все задумываются, можно пить препараты оттуда тем, кто водит машину.
Как понять, какие лекарства нельзя за рулём, рассказала дерматолог, эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева.
Что искать в инструкции
Самый оптимальный вариант в случае недомогания — остаться дома и проконсультироваться с врачом, как лечиться. Но не всегда получается так сделать. Например, если срочно надо на работу, а состояние вроде как позволяет туда добраться. Тогда можно наскоро закинуться какой-то таблеткой из домашней аптечки. Но если вам предстоит сесть за руль, внимательно изучите инструкцию к лекарству и список побочек.
Точно нельзя садиться за руль, если в списке побочных эффектов к вашим таблеткам есть:
- сонливость,
- головокружение,
- тошнота,
- снижение концентрации и заторможенность,
- затуманенность зрения.
Врач пояснила, что так можно попасть в ловушку: вам будет казаться, что вы в форме, но ваша нервная система под влиянием препарата может вовремя не среагировать на форс-мажор. А иногда снижение реакции даже на доли секунд может быть фатальным.
С какими ещё лекарствами нужно быть осторожными:
- снотворные,
- противоаллергические средства,
- антидепрессанты,
- миорелаксанты,
- обезболивающие с кодеином,
- антигипертензивные средства.
Чем для водителей опасны БАДы и фитосборы
Даже самые безобидные, на первый взгляд, травяные сборы или БАДы могут влиять на скорость реакции.
Это препараты, в составе которых есть:
- мята,
- душица,
- пустырник,
- валериана,
- хмель и другие растения.
Врач посоветовала после их приёма не садиться за руль 10–12 часов.
На что может среагировать алкотестер
Про алкотестеры, которыми пользуются гаишники, чтобы ловить пьяных водителей на дорогах, ходят легенды, будто они реагируют даже на кефир. Это однозначно миф, заявил врач-нарколог Сергей Казанцев. А вот на квас алкотестер может и отреагировать. Поэтому на этом приборе и делают две продувки с разницей в 20 минут. В случае с квасом в первый раз результат может быть положительный, но во второй раз прибор уже не покажет наличия алкоголя в выдыхаемом воздухе. Также алкотестер может отреагировать, если человек болен сахарным диабетом. В этом случае надо настаивать на независимой экспертизе, рекомендовал эксперт.