Врач объяснил, как правильно лечить насморк

Для того, чтобы избавиться от насморка, необходимо промыть нос морской водой, заявил в эфире телеканала «Россия 1» врач и телеведущий Александр Мясников. Он отметил, что от насморка также может спасти специальный физраствор для промывания носа.

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Кроме этого, врач подчеркнул, что прогревать нос при насморке можно, если не начался процесс загноения. Также Мясников посоветовал не использовать капли из чеснока и лука при насморке, поскольку они могут навредить слизистой оболочке и усилить неприятные симптомы. Он отметил, что если регулярно избавлять нос от слизи, то он постепенно очистится сам. Специалист уточнил, что в 99% случаев причиной насморка является вирусная инфекция, а потому от заболевшего человека очень легко заразиться насморком.

Как рассказал ранее отоларинголог Владимир Зайцев, сосудосуживающие капли и антибактериальные препараты не помогают при лечении насморка. По его словам, также при насморке не стоит сильно сморкаться, поскольку это может привести к воспалению слуховой трубы.