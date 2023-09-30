Врач напомнила об основных осенних аллергенах

«Аллергия на плесень появляется в связи с распространением спор кладоспориума и аспергиллюса в опавшей листве. Обычно пациенты ощущают неприятные симптомы с конца сентября по ноябрь. Кроме того, плесень может возникнуть на несвежей еде, на стенах и трубах ванной комнаты, в оконных рамах. Еще одной распространенной аллергией является реакция на шерсть домашних питомцев из-за их линьки и сухости воздуха. А еще до конца сентября идет распространение пыльцы луговых, злаковых и сорных трав. В дождливую погоду реакция на нее может не проявиться», - объяснила медицинский специалист.