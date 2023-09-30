Опасные ошибки, которые могут стоить зрения

Причиной испорченного зрения и развития серьезных заболеваний глаз могут стать безобидные, на первый взгляд, вещи.

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Какие привычки стоит пересмотреть и что важно начать делать, чтобы сохранить здоровье глаз, расскажем вместе с экспертом.

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Легкомысленное отношение к очкам

Одна из самых опасных для зрения ошибок – отказываться от ношения очков или контактных линз, которые прописал врач. Об этом Москве 24 рассказала офтальмолог Елена Абоимова.

Многие не хотят регулярно носить очки, считая, что из-за этого зрение "сядет" еще больше. А в результате получают обратный эффект: глаза постоянно утомляются, начинают видеть еще хуже. В дополнение к этому могут развиться головные боли, отметила врач.

Еще одна ошибка – не надевать солнцезащитные очки во время прогулок в ясную погоду. Глаза важно защищать от солнца в любое время года, даже зимой. И еще одни очень важные очки, которыми часто пренебрегают, – защитные. При работе с болгаркой, сваркой и так далее их обязательно нужно надевать, иначе ожог или попадание инородного тела может лишить не только зрения, но и вообще глаза, предупредила офтальмолог.

Игнорирование сроков годности

Опасную ошибку совершают люди, которые носят контактные линзы дольше рекомендованного производителем срока, отметила Елена Абоимова. Со временем поверхность линз уплотняется, на ней появляются микротрещины и пересушенные участки. Все это может привести к кислородному голоданию роговицы, кератитам (воспаление роговицы глаза), тяжелому синдрому сухого глаза.

По поводу капель необходимо также напомнить, что, если человек стал испытывать дискомфорт и сухость в глазах, важно обратиться к врачу. Если он назначит увлажняющие капли, надо обязательно их применять. Иначе со временем от сухости начнут погибать клетки, которые продуцируют липидную смазку. В итоге сухость глаз просто перестанет поддаваться лечению, к тому же появится риск возникновения помутнения роговицы, предупредила офтальмолог.

Наращивание ресниц

Проблемы со зрением рискуют получить и модницы, которые беспрерывно наращивают ресницы, отметила Абоимова. Глазам необходимо хотя бы давать передышку, в противном случае может нарушиться работа мейбомиевых желез век, возникнуть их хроническое воспаление (блефарит), а также значительно усилиться сухость глаз.

Эксперименты с лечением

Среди опасных ошибок обязательно стоит упомянуть эксперименты с лечением. В частности, применение различных народных средств. Не надо самостоятельно готовить капли, лечить глаза компрессами и промываниями, так как результаты могут быть печальными – от аллергии до помутнения роговицы и потери зрения, предупредила Абоимова.