Мясников назвал причину постоянной тошноты
Доктор Мясников рассказал, почему тошнота не всегда сигнализирует о проблемах с желудочно-кишечным трактом. Подобный симптом может указывать на болезни глаз: глаукому или астигматизм (дефект зрения).
Глаукома – глазное заболевание, связанное с повышением внутриглазного давления и медленным разрушением сетчатки и зрительного нерва.
Врач призвал относиться ко всем симптомам обдуманно. Не всегда причина очевидна.
Резкое повышение внутриглазного давления, когда нарушается отток глазной жидкости, может сопровождаться острой болью глаз, тошнотой и так далее.
Иногда заболевания органов зрения могут проявляться и через общее состояние. Доктор Мясников назвал тошноту редким симптомом, но призвал не пренебрегать посещением офтальмолога.
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