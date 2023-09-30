Мясников назвал причину постоянной тошноты

Доктор Мясников рассказал, почему тошнота не всегда сигнализирует о проблемах с желудочно-кишечным трактом. Подобный симптом может указывать на болезни глаз: глаукому или астигматизм (дефект зрения).

© Unsplash

Глаукома – глазное заболевание, связанное с повышением внутриглазного давления и медленным разрушением сетчатки и зрительного нерва.

Врач призвал относиться ко всем симптомам обдуманно. Не всегда причина очевидна.

Резкое повышение внутриглазного давления, когда нарушается отток глазной жидкости, может сопровождаться острой болью глаз, тошнотой и так далее.