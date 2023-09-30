Врачи объяснили, как понять, сколько осталось жить человеку

У медиков есть специальные таблицы для расчета риска смерти от заболеваний сердца и сосудов в ближайшие десять лет. Риск более 10% считается очень высоким.

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Как пишет кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич, люди, у которых есть проблемы с сердцем, часто интересуется, сколько лет им осталось жить. Между тем болезни сердца - не приговор, а тот самый важный первый сигнал организма, который точно не стоит игнорировать, считают специалисты.

Отмечается, что можно оказаться в группе низкого риска по опасным заболеваниям и в возрасте после 60 лет и соответственно жить дольше, если изменить образ жизни и получить адекватное лечение. Риски уменьшатся существенно, если снизить давление и холестерин, отказаться от вредных привычек.

Кроме того, не стоит забывать про отдых. Как пишет кардиолог, многие целеустремленные люди имеют один общий недостаток - они слишком много внимания уделяют работе, карьере, зарабатыванию денег и почти не отдыхают.

"На вопрос, когда вы были в отпуске, самый частый ответ - не помню, мне некогда или я не могу поехать в отпуск, ведь на мне держится вся семья. Больное сердце - это всегда результат неправильного отношения к себе", - подчеркнула врач.

Хирург, онкоуролог Марк Гадзиян в свою очередь назвал категорию людей, которая, согласно последним данным, имеет "сниженный риск смерти от любой причины".