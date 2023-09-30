Как заметить проблемы с сердцем по анализу крови

Некоторые пациенты, получив на руки результаты анализов, сначала ищут ответы в интернете и только пугаются. Хотя и врачи тоже бывают хороши: не объясняют, что значат все эти цифры, тем самым провоцируя пациента искать информацию самостоятельно.

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Как по показателям крови распознать проблемы с сердцем, рассказала терапевт Иоланта Лялите.

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Общий анализ крови

Анемия. У неё может быть множество симптомов — тахикардия, одышка, утомляемость, обмороки, мушки и потемнение в глазах, шум в ушах, головная боль и другие. Но такие проявления бывают и у других заболеваний. Так что анализ крови тут может быть показательным.

У неё может быть множество симптомов — тахикардия, одышка, утомляемость, обмороки, мушки и потемнение в глазах, шум в ушах, головная боль и другие. Но такие проявления бывают и у других заболеваний. Так что анализ крови тут может быть показательным. Тромбоз. А вот с показателями тромбоцитов всё не так однозначно. Если их много, это не обязательно значит, что у вас вот-вот оторвётся тромб. А малое количество тромбоцитов не всегда говорят о болезнях крови. На самом деле на этот показатель влияет огромное количество причин — от физических нагрузок до количества жидкости, выпитого накануне сдачи анализов.

Биохимия крови

Липидный комплекс. У молодых здоровых пациентов этот анализ позволяет исключить семейную гиперхолестеринемию, когда при отсутствии жалоб у человека всё равно зашкаливает холестерин. Для пациентов старшего возраста это и вовсе рутинный анализ при диспансеризации.

У молодых здоровых пациентов этот анализ позволяет исключить семейную гиперхолестеринемию, когда при отсутствии жалоб у человека всё равно зашкаливает холестерин. Для пациентов старшего возраста это и вовсе рутинный анализ при диспансеризации. Сахар крови . Контролируя уровень сахара в крови, мы продлеваем себе жизнь, отметила врач. У пациентов с нормальным и повышенным уровнем сахара при прочих равных будет разный риск сердечно-сосудистых катастроф.

. Контролируя уровень сахара в крови, мы продлеваем себе жизнь, отметила врач. У пациентов с нормальным и повышенным уровнем сахара при прочих равных будет разный риск сердечно-сосудистых катастроф. АЛТ/АСТ. Помогают заметить инфаркт миокарда. АСТ в этом случае будет значительно превышать АЛТ. При печёночной патологии будет ровно наоборот.

Помогают заметить инфаркт миокарда. АСТ в этом случае будет значительно превышать АЛТ. При печёночной патологии будет ровно наоборот. Креатинин. Вообще, по его уровню судят о сохранности функции почек. Но они одними из первых страдают при проблемах сердца и сосудов. Так что фактически креатинин сигнализирует, что болезнь сердца уже даёт осложнения.

Вообще, по его уровню судят о сохранности функции почек. Но они одними из первых страдают при проблемах сердца и сосудов. Так что фактически креатинин сигнализирует, что болезнь сердца уже даёт осложнения. Мочевая кислота. По статистике, повышение уровня мочевой кислоты чаще бывает у людей с рисками сердечно-сосудистых катастроф. Если у человека есть другие сердечно-сосудистые риски — артериальная гипертензия, гипергликемия, диабет — ему стоит проверить и этот показатель.

По статистике, повышение уровня мочевой кислоты чаще бывает у людей с рисками сердечно-сосудистых катастроф. Если у человека есть другие сердечно-сосудистые риски — артериальная гипертензия, гипергликемия, диабет — ему стоит проверить и этот показатель. Калий. Сдвиги этого микроэлемента в крови влияют на работу сердца. Излишки, например, вызывают аритмию.

Сдвиги этого микроэлемента в крови влияют на работу сердца. Излишки, например, вызывают аритмию. ТТГ. Этот гормон первым проверяют, если есть подозрения на сбои в работе щитовидной железы. А это нарушение, в свою очередь, будет затрагивать весь организм, в том числе сердечно-сосудистую систему, рассказала терапевт в своей книге «У меня есть сердце», выдержки из которой привела «Комсомольская правда».

Кровь в кале: на какие проблемы может указывать

Заметив кровь после туалета по-большому, многие пугаются, а то и вовсе диагностируют у себя рак. Однако кровь в кале необязательно свидетельствует об онкологии. Гораздо чаще она говорит о механическом повреждении слизистых желудочно-кишечного тракта и заболеваниях пищеварительной системы, рассказал «Секрету» проктолог, хирург, онколог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге, кандидат медицинских наук Ярослав Колосовский.

Явление не такое уж редкое. По статистике, распространённость крови после туалета составляет от 13 до 34%.

геморрой. Распознать геморроидальное кровотечение можно по ярко-алому цвету кровянистых выделений и по другим характерным симптомам. Среди них — зуд и жжение в зоне заднего прохода и чувство неполного опорожнения после похода в туалет, образование в форме шишки внутри ануса;

анальная трещина. Кровь после туалета при анальной трещине, как и при геморрое, отличается ярко-красным оттенком. Стоит обращать внимание и на другие симптомы: боль при испражнении и запор. На какие проблемы это может указывать: