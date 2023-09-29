10 шагов к здоровому сердцу

Десять профилактических мероприятий, простых и доступных абсолютно каждому: сохраните этот список и пусть ваше сердце будет здоровым!

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Шаг 1 — рациональное питание

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В повседневном рационе рекомендуется свести к минимуму употребление жирных продуктов, жареных блюд, сократить потребление соли, сахара, кофеина. Рекомендуется отдавать предпочтение морской рыбе, постному мясу птицы, хлебу из цельного зерна, потреблять достаточное количество богатых клетчаткой овощей и фруктов.

Шаг 2 — нормализация массы тела

Лишний вес автоматически становится нагрузкой для сердца и сосудов, кроме того, он отражает неблагоприятный баланс холестерина в организме. Известно, что лишняя масса тела способствует и повышению артериального давления. При наличии лишних килограммов необходимо пересмотреть свое питание и нарастить физическую активность. Кстати, играет роль не только масса тела как таковая, которая должна быть в норме (Индекс массы тела по Кетле не выше 28,0), но и окружность талии — не более 88см у женщин и не более 102см у мужчин.

Шаг 3 — повышение физической активности

Гиподинамия — враг сердца и сосудов, и ради их здоровья нужно по возможности поддерживать достаточный уровень активности. Выбор физических упражнений зависит от вкуса и возможностей, это может быть плавание, занятия в спортзале, пешие прогулки, отказ от использования автомобиля или лифта, гимнастика. Важен не конкретный вид занятий а, то, что организм будет достаточно активен при этом.

Шаг 4 — отказ от вредных привычек

Курение, алкоголь, наркотические препараты, избыточное потребление кофе и даже энергетические напитки с зашкаливающим содержанием кофеина постепенно приводят к заболеваниям сердечно-сосудистой системы, поэтому от таких привычек следует избавиться. Если самостоятельный отказ невозможен из-за сформировавшейся зависимости, стоит прибегнуть к специальному лечению.

Шаг 5 — преодоление стресса

Острый и хронический стресс — неотъемлемая часть жизни современного человека и исключить его полностью невозможно. Но большую роль играет личное восприятие человеком стрессовых ситуаций, разумная и адекватная реакция на них. Отвлечься помогают позитивное общение с приятными людьми, расслабляющие хобби, занятия спортом и прогулки, рациональный режим дня в котором есть время для отдыха, путешествия, натуральные успокоительные средства. Как и в случае с физической активностью, выбор методов борьбы со стрессом остается за конкретным человеком и зависит от его предпочтений.

Шаг 6 — контроль артериального давления

При АД 140/90 мм.рт.ст. и ниже контрольные измерения нужно проводить 1-3 раза в год, при 140-180/90-105 мм.рт.ст. — дважды в месяц, при АД выше 180/105 — ежедневно. При стойких цифрах АД выше 140/90 следует проводить антигипертензивную терапию.

Шаг 7 — систематические осмотры у кардиолога для тех, кто в группе риска по сердечно-сосудистым заболеваниям и у врача общей практики — для всех остальных

Врач при помощи современной аппаратуры может выявить болезнь еще тогда, когда она не провоцирует дискомфорта для больного. А лечение тем эффективнее, чем раньше оно начато!

Шаг 8 — контроль уровня холестерина в крови

Проводить его нужно каждый год всем людям старше 30 лет. Норма для здорового человека — 5 ммоль/л, для больного сахарным диабетом — 4-4,5 ммоль/л.

Шаг 9 — контроль уровня сахара в крови

Также проводится ежегодно начиная с 40 лет. Норма 3,3-5,5 ммоль/л.

Шаг 10 — прием препаратов, разжижающих кровь

Антиагрегантное действие ацетил салициловой кислоты является важнейшим фактором профилактики ИБС и его осложнений — инфаркта миокарда и ишемического инсульта. Перед началом приема препаратов необходимо проконсультироваться с врачом.