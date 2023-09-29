Долгий насморк может привести к летальному исходу

О весьма серьезных и даже трагических последствиях из-за запущенного насморка предупредил старший научный сотрудник отдела заболеваний верхних дыхательных путей ФГБУ НМИЦО ФМБА России, кандидат медицинских наук, врач высшей квалификационной категории Вячеслав Вавин.

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В интервью изданию «Мослента» специалист заявил, что затянувшийся более чем на 5 дней насморк может указывать на присоединение бактериальной инфекции с вероятным развитием гнойного синусита, и, в случае использования сосудосуживающих капель, на формирование зависимости от них. В этом случае необходимо обратиться к врачу

Вавин подчеркнул, что, если игнорировать признаки синусита или заниматься самолечением, подобная самодеятельность может привести к гнойному менингиту, потере зрения, абсцессу мозга и сепсису — заболеваниям, оборачивающимся летальным исходом.