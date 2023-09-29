Пролежни: симптомы, причины, лечение

Пролежни представляют собой повреждения кожных тканей локального характера, вызванные давлением извне. Преимущественно они формируются над костными выступами, где на кожу оказывается более сильное воздействие.

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Подробнее о симптомах, причинах и лечении пролежней – в материале "Рамблера".

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Симптомы

Пролежни, как правило, наблюдаются у лежачих пациентов, поэтому для их выявления необходимо регулярно осматривать человека. Особое внимание следует обращать на проблемные зоны, под которыми имеются в виду лопатки, ягодицы, пятки и другие части тела, в наибольшей степени соприкасаемые с поверхностью и вдавливаемые в нее.

Вместе с тем важно понимать, что место появления пролежней зависит от позы пациента. Так, например, в лежачем положении на спине в зоне риска находятся лопатки, затылок, локти, при лежачем положении на животе – колени, грудная клетка.

Поначалу у человека появляются бледные или красноватые пятна: они могут отекать, а кожа в этой области – отслаиваться, отмирать. Далее на этих местах, как правило, начинают возникать пузыри.

Одной из главных опасностей подобных изменений является то, что зоны поражения подвержены инфицированию. В таком случае значительно повышаются риски для здоровья человека и может, например, произойти заражение крови.

Пролежни доставляют больному большой дискомфорт и страдания, что является одним из основных сопутствующих недугу признаком.

Причины

Как было отмечено выше, участки кожных тканей поражаются при соблюдении постельного режима в течение продолжительного периода времени. Если говорить о конкретных причинах пролежней, то к ним относятся механическое давление, сила трения, повышенная влажность и чрезмерная сухость кожи.

Здесь же следует отметить недостаток питательных веществ в организме, в результате которого снижается эластичность кожи и скорость ее заживления.

Лечение

Главной целью лечения пролежней является восстановление кожного покрова. Для этого обычно требуется смена положения пациента и полноценный гигиенический уход за ним. Это позволяет избежать дальнейшего давления на поврежденные участки тела и снизить риски инфекционного распространения.

В процессе восстановления используются антисептические средства, бинты и пластыри. Так как пролежни вызывают сильные болевые ощущения, человеку в большинстве случаев требуются обезболивающие препараты.