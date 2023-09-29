Иммунолог спрогнозировал более легкий сезон по гриппу и ОРВИ, чем прошлый

В этом году ожидается более легкий сезон по гриппу и ОРВИ, чем прошлый, рассказал в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, иммунолог, генеральный директор компании "Клиникал Экселанс Груп" Николай Крючков.

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Со слов специалиста, сейчас в РФ проходит прививочная кампания против гриппа. Однако перенесенная инфекция и вакцинация ограничены по сроку действия. Защита организма сохраняется до года, иногда даже чуть меньше. Если человек переболел или вакцинировался в начале прошлого сезона, ждать защиту сейчас нет смысла.

"Поэтому я рекомендую обязательно вакцинироваться в этом сезоне", – заявил он.

Также Крючков считает, что варианты вируса гриппа, которые были в 2022 году, почти не отличаются от тех, что есть сейчас. Наблюдаются некоторые изменения в варианте H1N1 (свиной грипп), но не очень серьезные и значимые.

Иммунолог сказал, что, возможно, через сезон начнется пандемия, которую вызовет один из вариантов птичьего гриппа. В последнее время настораживают постоянные прорывы межвидового барьера (от животных к человеку) для разных вирусов птичьего гриппа. Вспышки инфекции останавливало то, что эти варианты были малозаразными при передаче от человека к человеку. Но когда-нибудь произойдет прорыв межвидового барьера и начнется активное распространение вируса среди людей.