Лейкоз: причины, симптомы, лечение

Лейкоз — это заболевание крови злокачественного характера. По-другому его еще называют лейкемией или раком крови.

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Существует много видов лейкоза. Некоторые из них чаще встречаются у детей. А некоторые диагностируют в основном взрослым.

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Что это за заболевание, почему оно возникает и какие у него симптомы? Рассказываем в материале "Рамблера".

Причины

Ученые до сих пор не понимают точных причин возникновения лейкемии. Вероятнее всего, заболевание развивается в результате сочетания генетических и внешних факторов.

Лейкемия обычно поражает белые кровяные тельца. Они являются мощными борцами с инфекцией — обычно они растут и делятся так, как это необходимо организму. У людей с лейкемией костный мозг вырабатывает чрезмерное количество аномальных белых кровяных телец, которые не функционируют должным образом.

Эти аномальные клетки могут вытеснять здоровые клетки крови в костном мозге, что приводит к уменьшению количества здоровых лейкоцитов, эритроцитов и тромбоцитов.

Врачи классифицируют лейкемию в зависимости от скорости ее прогрессирования и типа пораженных клеток. Так, по скорости прогрессирования бывает:

Острый лейкоз. При остром лейкозе аномальными являются незрелые клетки крови - бласты. Они не могут выполнять свои нормальные функции и активно размножаются, поэтому заболевание быстро обостряется. Острый лейкоз требует своевременного лечения.

Хронический лейкоз. Существует много типов хронических лейкозов. Некоторые из них производят слишком много клеток, а некоторые вызывают образование слишком малого количества клеток. Хронический лейкоз включает в себя более зрелые клетки крови. Они размножаются или накапливаются медленнее и могут нормально функционировать в течение определенного периода времени. Некоторые формы хронического лейкоза изначально не имеют никаких симптомов и могут быть незамеченными в течение многих лет.

Второй тип классификации - по типу пораженных лейкоцитов:

Лимфолейкоз. Этот тип лейкоза поражает лимфоциты, которые образуют лимфоидную или лимфатическую ткань, составляющую иммунную систему.

Миелогенный лейкоз. Этот тип лейкоза поражает миелоидные клетки, которые дают начало эритроцитам, лейкоцитам и клеткам, продуцирующим тромбоциты.

Факторы, которые могут увеличить риск развития некоторых видов лейкемии:

Предыдущее лечение рака. Люди, которые проходили определенные виды химиотерапии и лучевой терапии, имеют повышенный риск развития определенных видов лейкемии.

Генетические нарушения. Генетические аномалии, по-видимому, играют роль в развитии лейкемии. Некоторые генетические нарушения, такие как синдром Дауна, связаны с повышенным риском развития лейкемии.

Воздействие определенных химических веществ, например, бензола.

Курение. Курение сигарет увеличивает риск развития острого миелолейкоза.

Семейный анамнез лейкемии. Если у членов семьи был диагностирован лейкоз, риск развития этого заболевания у человека повышен.

Однако часто у многих людей с лейкемией нет ни одного из этих факторов риска.

Симптомы

Симптомы лейкоза варьируются в зависимости от типа заболевания. Чаще всего это:

Лихорадка или озноб

Постоянная усталость, слабость

Частые или тяжелые инфекции

Потеря веса без причины

Увеличенные лимфатические узлы, печень или селезенка

Легкое кровотечение

Повторяющиеся носовые кровотечения

Маленькие красные пятнышки на коже — петехии

Повышенная потливость, особенно по ночам

Боль в костях

Если у вас есть какие-либо из этих симптомов, запишитесь на консультацию к врачу.

Часто также симптомы лейкоза очень расплывчаты и неспецифичны. Человек может не заметить ранних признаков рака крови, потому что они могут напоминать грипп или другие распространенные заболевания. Иногда лейкемия обнаруживается во время анализа крови, который пациент сдавал по другой причине.

Лечение

Лечение лейкоза должно быть комплексным — в зависимости от типа лейкоза и других факторов. Как правило, терапия проводится в стационаре, и основной метод — это химиотерапия. Схемы подбираются индивидуально.