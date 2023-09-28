Как не заразиться бешенством

28 сентября во всем мире празднуется День борьбы с бешенством.

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Дата выбрана неслучайно – именно 28 сентября 1895 года ушел из жизни великий ученый Луи Пастер, который вместе со своими коллегами разработал первую вакцину против бешенства.

Это смертельно опасное заболевание передается человеку от животных. В 99% случаев заражение происходит от домашнего животного, которое укусило, поцарапало человека или просто облизало участок кожи, на котором были микротравмы.

Если вовремя выявить заражение не удалось, то вероятность летального исхода 100%. Вирус быстро поражает нервную и кровеносную системы человека.

Специалисты из Волгоградского Роспотребнадзора рассказали жителям области, что делать, если контакт с больным животным все же произошел.

В первую очередь следует промыть с мылом те места, на которые могла попасть слюна животного. Сделать это необходимо в первые 15 минут. Затем участок кожи обрабатывают перекисью водорода, а края раны – 5-процентным раствором йода. После этого надо немедленно обратиться в медучреждение, где вам назначат курс прививок. Их делают бесплатно, даже если у вас нет полиса.