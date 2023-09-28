Поведение человека влияет на лечение рака

Эмоции человека, характер и поведение влияют на его здоровье. Как эти факторы могут определить исход лечения онкологии, рассказал в беседе с "Газетой.ру" ученый, завкафедрой нейро- и патопсихологии факультета психологии Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, психолог Александр Тхостов.

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По его мнению, на развитие любого заболевания влияет психологический фактор, но он не основной. Например, люди, склонные к инфаркту миокарда, обычно имеют стеничный характер, они добивающиеся, "рвущиеся ко всему".

Если говорить о больных онкологией, то, как сказал Тхостов, многое зависит от их характера. Он поделился, что люди, надеющиеся на успех, имеют больше шансов победить рак, чем те, которые смирились с диагнозом. Первые соблюдают рекомендации медиков, вовремя делают процедуры, а вторые перестают бороться.

Также ученый сказал, что тревога и депрессия у людей снижают иммунитет, из-за чего могут появиться новые заболевания. Тревожность может привести к тому, что человек преувеличивает собственные ощущения. Тогда можно говорить об ипохондрии.