Стресс – главный враг человека

Когда осень сменяет лето, это происходит постепенно и незаметно, но иногда осень наступает неожиданно, внезапно.

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Так же и старость: кто-то умудряется прекрасно выглядеть очень долго, кто-то в 40 выглядит на 60. Кто-то живет долго, а кто-то в один день превращается в развалину и умирает. Почему это происходит и можно ли этого избежать? Вот как отвечает на эти вопросы геронтолог, член Европейской медицинской ассоциации Евгений Григорьев.

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- Евгений Владимирович, почему мы стареем и что такое вообще процесс старения?

- Старение условно идет по двум направлениям. Прежде всего это деятельность, которая определена биологическими часами: генетики посчитали, что продолжительность жизни человека должна быть 120-130 лет. Второе направление — это накопление функциональных нарушений в человеческом организме, то есть постепенное снижение работоспособности, например, печени или сердца, со 100 до 80 процентов.

- То есть это проблема самого человека?

- Не совсем. Частично эта проблема обусловлена уровнем нашей терапии, которая направлена не на восстановление функции органов, а только на ликвидацию симптомов, мешающих комфортной жизни. То есть негативные процессы продолжают развиваться и приводят к дальнейшему ухудшению ситуации. Более того, со временем снижение эффективности одного органа неизбежно приводит к ухудшению работы других жизненно важных систем. И получается каскадная реакция.

В этот процесс мы не просто можем, а просто обязаны вмешиваться. Посмотрите, что происходит: у нас падает рождаемость, молодеют хронические заболевания и существует колоссальная проблема с бесплодием. 30-35 процентов супружеских пар не могут родить ребенка.

- В чем причина?

- Вот посмотрите: нам много лет ставили в пример уровень организации медицинской помощи в Соединенных Штатах. А где была наибольшая смертность от ковида? Именно в США. Получается, чем выше уровень медицинских услуг, тем большие проблемы со здоровьем мы получаем…

Так в чем проблема, в чем причина того, что общий уровень здоровья падает? Безусловно, это экологическое воздействие. Но на первое место выходит стремительный рост стрессовых нагрузок, потому что с изменением образа жизни в экономически развитых странах определяются другие смыслы существования. Мы переживаем уже не о любви, не о детях, мы страдаем совершенно о другом: о своем материальном положении, работе и бизнесе, о деньгах, об учебе. Такой образ жизни как раз и способствует тому, что люди все больше уходят в состояние стресса.

«Были проведены эксперименты, когда брали клетки пожилых людей, помещали их в среду молодого организма и видели, что эти клетки начинают молодеть. А когда брали клетки у молодых людей и помещали в среду стареющих организмов, то эти клетки превращались в старые. Почему происходят эти процессы? Сейчас идут исследования в этом направлении. И выходит, что не все определяет клетка, а определяет среда, в которой эта клетка находится или в которую она попадает».

- Возникает противоречие: уровень медицины у нас все-таки вырос, как и во всем мире, но люди болеть меньше не стали…

- Он вырос в высокотехнологичных методах диагностики и оперативных вмешательств. Речь идет о том, что у нас развиваются хирургические технологии, появляются МРТ, КТ с более высокой разрешительной способностью, робототехнические комплексы, которые помогают хирургам выполнять операции. И это отрадно!

Тем не менее сегодня медицина, как это ни печально, в основном оказывает де-факто паллиативный эффект, то есть снимает симптомы. Расшифрую. Например, у человека гипертоническая болезнь. Он идет к кардиологу, и ему назначают гипотензивные препараты, причем на всю оставшуюся жизнь. Это правильно? Конечно, правильно с той точки зрения, что человеку помогают избежать инсульта или инфаркта. Но при этом причина, вызвавшая гипертонию, остается не диагностированной и не леченой. Она никуда не делась!

- Но ведь таким образом продлевается жизнь человека…

- А кто вам это сказал? Повышается в какой-то мере качество жизни, но максимальная ее продолжительность при этом не увеличивается. Вы много встречали людей, которые в 50-55 лет чувствуют себя на 30? Нет. Это говорит о том, что мы пытаемся медицинскими методами убрать симп­томатику, но проблема формирования дефицита функций внутри человеческого организма продолжается. И это ставит вопрос глобального характера об изменении философского и практического подхода к здоровью как таковому.

- Существует ли в мире теория старения?

- Нет. Вернее, существует очень много теорий старения. Мне нравится антиоксидантная теория. Главным принципом оксидативного старения является накопление в организме свободных форм кислорода, которые окисляют человеческий организм. Они производятся в процессе биохимических реакций внутри клетки, и это нормальный, непатологический процесс. Просто при определенных условиях активность накопления активных форм кислорода увеличивается, и они оказывают повреждающее влияние именно на внутриклеточные структуры организма - повреждают и ДНК, и белковые структуры…

«Любая наука, если она себя называет наукой, должна иметь под собой философский базис, то есть теоретическую основу исследовательской работы. Пока мы не выйдем на взаимодействие с организмом в плане помощи в восстановлении его функций, ничего не изменится. На мой взгляд, именно такого базиса современной медицине и не хватает. И направление исследовательской работы должно уходить именно в разработку инновационных методов терапии, не в заместительную и не в компенсаторную терапию».

- Как же все-таки повысить качество жизни?

- Готовых рецептов нет, но есть направление, в котором следует двигаться. Вы знаете, какой самый большой орган человеческого организма? Он состоит из клеток только на 35-40 процентов, а 60-65 процентов занимает межклеточное вещество — это мезенхима, ее еще называют матрица. И это главный и самый большой орган человеческого тела. Если вы возьмете самый мелкий капилляр и посмотрите на него в разрезе, вы поймете, что его стенки — это многоклеточная структура. Она состоит из клеточек, и капилляр не может принести кровь в каждую отдельную клетку в силу размера.

Так вот мезенхима - это тот орган, через который осуществляется трофическая питательная функция клеток, через который происходит отток токсинов - метаболитов. Именно мезенхима является органом, от которого зависит функционирование клеток. И этот орган очень многосложный. У него много функций: и каркасная, и трофическая, и иммунная.

- То есть если он заболеет, то разрушится весь организм?

- Я вам расскажу, как это происходит. Жидкость, которая содержится в мезенхиме, по своему внешнему виду тягучая, по свойствам напоминает кисель, а накопление неблагоприятных факторов внутри нашего организма при том же самом стрессовом закислении провоцирует «загустевание» этой межклеточной жидкости, и из киселя она превращается в студень, в холодец. Как вы знаете, кисель течет, а холодец не течет, он стоит. И, соответственно, нарушаются функции, о которых я говорил: трофическая - клетка не получает полноценного питания и не может нормально очиститься. Вокруг нее начинает формироваться так называемый метаболический вал отходов. Иммунная система в этих условиях работать тоже не может, поэтому мы говорим о том, что в старом организме молодые клетки стремительно стареют.

- Что же надо делать, чтобы этот «холодец» разжижался?

- Вы от меня хотите все секреты узнать, а я за это хочу Нобелевскую премию получить. Шучу…

На самом деле процессы, влияющие на эти механизмы, нужно разрабатывать. И повторюсь: то, что мы привыкли называть здоровым образом жизни, безусловно, играет важную роль. Даже если организм генетически слаб настолько, что позволяет человеку прожить всего 35-45 лет, но если он будет придерживаться здорового образа жизни, то вполне может выиграть для себя 5-7 лет. Если же у человека сильная генетика и ему на роду написано прожить 95 лет, то, соблюдая оздоровительные практики, он может и эту цифру преодолеть, и повысить качество периода доживания.