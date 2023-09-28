Менингит: причины, симптомы, лечение

Менингит — это воспаление оболочек головного и спинного мозга. Это тяжелое заболевание, которое требует незамедлительного лечения, поскольку чревато серьезными осложнениями и отличается высокой летальностью.
Специалисты по возбудителю заболевания выделяют три вида менингита:
- вирусный;
- бактериальный;
- вызванный грибками и простейшими организмами.
Наиболее опасным считается бактериальный менингит: он может привести к летальному исходу очень быстро, буквально в течение суток.
Причины менингита
Воспаление мозговых оболочек вызывают вирусы, бактерии и другие патогенные организмы, среди которых: менингококк, стафилококки, различные энтеровирусы, пневмококк, грибки, гемофильная палочка, сальмонелла, листерия, стрептококк группы В и другие.
К факторам риска возникновения менингита относятся:
- инфекции легких, верхних отделов дыхательной системы и бронхов;
- травма позвоночника или открытая черепно-мозговая травма;
- операция на головном или спинном мозге;
- инфекционное заболевание зубов;
- сниженный иммунитет из-за сахарного диабета, ВИЧ и других патологических состояний.
Симптомы менингита
Симптомы менингита зависят, в первую очередь от возбудителя заболевания, а также от возраста человека и того, насколько тяжелым является воспаление.
К основным симптомам относятся:
- повышенная температура;
- острая и болезненная реакция на свет;
- повышенный тонус мышц (в начале заболевания тонус мышц, напротив, понижен).
Также симптомами менингита могут быть:
- сильная головная боль, отдающаяся в область шеи;
- расширенные зрачки;
- нарушение координации;
- тошнота и рвота;
- снижение аппетита;
- постоянная сонливость,
- тремор рук (чаще у детей и пожилых людей);
- учащенное сердцебиение;
- негативная реакция на резкие запахи;
- отсутствие кожных рефлексов;
- высыпания на коже;
- судороги (у детей).
Лечение менингита
При обнаружении первых признаком менингита необходимо незамедлительно обратиться за помощью к специалисту. Лечение заболевания в домашних условиях не проводится, необходим стационар.
Специалисты должны определить заболевание, обнаружить причину инфекции и назначить правильное лечение:
- терапию, которая направлена на борьбу с выявленным возбудителем болезни;
- действия по снижению внутричерепного давления;
- противосудорожную терапию;
- устранение инфекционных симптомов;
- снятие воспаления;
- действия, направленные на то, чтобы предупредить осложнения или устранить их.
После перенесенного заболевания пациент, как правило, нуждается в длительной реабилитации (в том числе медикаментозной).
Для профилактики менингита специалисты рекомендуют прививаться от менингококковой и пневмококковой инфекций.