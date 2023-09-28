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Менингит: причины, симптомы, лечение

Менингит — это воспаление оболочек головного и спинного мозга. Это тяжелое заболевание, которое требует незамедлительного лечения, поскольку чревато серьезными осложнениями и отличается высокой летальностью.

Менингит: причины, симптомы, лечение
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Специалисты по возбудителю заболевания выделяют три вида менингита:

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  • вирусный;
  • бактериальный;
  • вызванный грибками и простейшими организмами.

Наиболее опасным считается бактериальный менингит: он может привести к летальному исходу очень быстро, буквально в течение суток.

Причины менингита

Воспаление мозговых оболочек вызывают вирусы, бактерии и другие патогенные организмы, среди которых: менингококк, стафилококки, различные энтеровирусы, пневмококк, грибки, гемофильная палочка, сальмонелла, листерия, стрептококк группы В и другие.

К факторам риска возникновения менингита относятся:

  • инфекции легких, верхних отделов дыхательной системы и бронхов;
  • травма позвоночника или открытая черепно-мозговая травма;
  • операция на головном или спинном мозге;
  • инфекционное заболевание зубов;
  • сниженный иммунитет из-за сахарного диабета, ВИЧ и других патологических состояний.

Симптомы менингита

Симптомы менингита зависят, в первую очередь от возбудителя заболевания, а также от возраста человека и того, насколько тяжелым является воспаление.

К основным симптомам относятся:

  • повышенная температура;
  • острая и болезненная реакция на свет;
  • повышенный тонус мышц (в начале заболевания тонус мышц, напротив, понижен).

Также симптомами менингита могут быть:

  • сильная головная боль, отдающаяся в область шеи;
  • расширенные зрачки;
  • нарушение координации;
  • тошнота и рвота;
  • снижение аппетита;
  • постоянная сонливость,
  • тремор рук (чаще у детей и пожилых людей);
  • учащенное сердцебиение;
  • негативная реакция на резкие запахи;
  • отсутствие кожных рефлексов;
  • высыпания на коже;
  • судороги (у детей).

Лечение менингита

При обнаружении первых признаком менингита необходимо незамедлительно обратиться за помощью к специалисту. Лечение заболевания в домашних условиях не проводится, необходим стационар.

Специалисты должны определить заболевание, обнаружить причину инфекции и назначить правильное лечение:

  • терапию, которая направлена на борьбу с выявленным возбудителем болезни;
  • действия по снижению внутричерепного давления;
  • противосудорожную терапию;
  • устранение инфекционных симптомов;
  • снятие воспаления;
  • действия, направленные на то, чтобы предупредить осложнения или устранить их.

После перенесенного заболевания пациент, как правило, нуждается в длительной реабилитации (в том числе медикаментозной).

Для профилактики менингита специалисты рекомендуют прививаться от менингококковой и пневмококковой инфекций.