Менингит: причины, симптомы, лечение

Менингит — это воспаление оболочек головного и спинного мозга. Это тяжелое заболевание, которое требует незамедлительного лечения, поскольку чревато серьезными осложнениями и отличается высокой летальностью.

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Специалисты по возбудителю заболевания выделяют три вида менингита:

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вирусный;

бактериальный;

вызванный грибками и простейшими организмами.

Наиболее опасным считается бактериальный менингит: он может привести к летальному исходу очень быстро, буквально в течение суток.

Причины менингита

Воспаление мозговых оболочек вызывают вирусы, бактерии и другие патогенные организмы, среди которых: менингококк, стафилококки, различные энтеровирусы, пневмококк, грибки, гемофильная палочка, сальмонелла, листерия, стрептококк группы В и другие.

К факторам риска возникновения менингита относятся:

инфекции легких, верхних отделов дыхательной системы и бронхов;

травма позвоночника или открытая черепно-мозговая травма;

операция на головном или спинном мозге;

инфекционное заболевание зубов;

сниженный иммунитет из-за сахарного диабета, ВИЧ и других патологических состояний.

Симптомы менингита

Симптомы менингита зависят, в первую очередь от возбудителя заболевания, а также от возраста человека и того, насколько тяжелым является воспаление.

К основным симптомам относятся:

повышенная температура;

острая и болезненная реакция на свет;

повышенный тонус мышц (в начале заболевания тонус мышц, напротив, понижен).

Также симптомами менингита могут быть:

сильная головная боль, отдающаяся в область шеи;

расширенные зрачки;

нарушение координации;

тошнота и рвота;

снижение аппетита;

постоянная сонливость,

тремор рук (чаще у детей и пожилых людей);

учащенное сердцебиение;

негативная реакция на резкие запахи;

отсутствие кожных рефлексов;

высыпания на коже;

судороги (у детей).

Лечение менингита

При обнаружении первых признаком менингита необходимо незамедлительно обратиться за помощью к специалисту. Лечение заболевания в домашних условиях не проводится, необходим стационар.

Специалисты должны определить заболевание, обнаружить причину инфекции и назначить правильное лечение:

терапию, которая направлена на борьбу с выявленным возбудителем болезни;

действия по снижению внутричерепного давления;

противосудорожную терапию;

устранение инфекционных симптомов;

снятие воспаления;

действия, направленные на то, чтобы предупредить осложнения или устранить их.

После перенесенного заболевания пациент, как правило, нуждается в длительной реабилитации (в том числе медикаментозной).