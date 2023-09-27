Врач рассказала, как восполнить недостаток йода в организме

Эндокринолог Андреева рассказала, как восполнить недостаток йода в организме
Врач гинеколог-эндокринолог, профессор, доктор медицинских наук Елена Андреева рассказала, что многие сталкиваются с нехваткой йода в организме.
Медик объяснила, что определить дефицит йода можно на ультразвуковом исследовании щитовидной железы, когда видны коллоидные отложения, связанные с дефицитом этого элемента..
Врач советует восполнять недостаток йода с помощью йодированной соли. Если добавлять в пищу такую соль на постоянной основе, то можно избежать дефицита этого вещества. При планировании беременности, по словам медика, следует принимать препараты, содержащие калий йод, йодид.
Андреева добавила, что на территории Российской Федерации нет регионов с достаточным йодом, как нет и территорий с высоким йодным дефицитом, передает Pravda.ru.
Важным микроэлементом в питании является йод, его дефицит приводит к снижению функции щитовидной железы. Врач-диетолог Ирина Мансурова рассказала, как восполнить нехватку этого микроэлемента.