Врач рассказала, как восполнить недостаток йода в организме

Врач гинеколог-эндокринолог, профессор, доктор медицинских наук Елена Андреева рассказала, что многие сталкиваются с нехваткой йода в организме.

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Медик объяснила, что определить дефицит йода можно на ультразвуковом исследовании щитовидной железы, когда видны коллоидные отложения, связанные с дефицитом этого элемента..

Врач советует восполнять недостаток йода с помощью йодированной соли. Если добавлять в пищу такую соль на постоянной основе, то можно избежать дефицита этого вещества. При планировании беременности, по словам медика, следует принимать препараты, содержащие калий йод, йодид.

Андреева добавила, что на территории Российской Федерации нет регионов с достаточным йодом, как нет и территорий с высоким йодным дефицитом, передает Pravda.ru.