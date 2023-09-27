Ранние симптомы рака предстательной железы

Симптомы рака предстательной железы (РПЖ) часто становятся заметными только на поздних этапах, что усложняет его диагностику и негативно сказывается на прогнозе для пациентов.

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Об этом заявил специалист по урологии и эндоурологии, член Европейской урологической ассоциации и Российского общества онкоурологов Карен Мкртчян.

«Нередко онкологические процессы достаточно успешно «маскируются» под другие заболевания, и именно по этой причине диагноз «рак» пациенту ставится уже на 3-4 стадии, когда изменить прогноз крайне сложно», – подчеркнул медик.

Карен Мкртчян отметил, что рак РПЖ часто прячется за признаками других заболеваний, что делает его выявление на поздних этапах, когда лечение становится более сложным. Эта проблема актуальна не только для РПЖ, но и для многих других видов рака.

Симптомы РПЖ на поздних этапах включают сильную слабость, боли в костях и наличие крови в моче. Такие признаки часто свидетельствуют о неблагоприятном прогнозе для пациента.

Тем не менее, важно обращать внимание на ранние признаки, которые могут указывать на проблемы с предстательной железой. Эти симптомы включают затруднения при мочеиспускании, ухудшение эрекции, обнаружение крови в моче или сперме, а также боли внизу живота.