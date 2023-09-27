Как возникает бешенство у человека и как защититься

Каждый год в конце сентября отмечают международный День борьбы против бешенства.

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По данным ВОЗ, ежегодно в мире от этой смертельно опасной инфекции умирает более 55 тысяч человек, а прививки пострадавшие после контакта с больным животным получают более 29 миллионов. В России случаи бешенства среди людей и гибели от него единичны, но только потому, что хорошо работает медико-санитарная система защиты. Однако чтобы медики успели помочь, надо знать, в каких случаях возникает угроза бешенства у человека и что надо делать, чтобы его предотвратить.

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Что такое бешенство и почему оно так распространено

Бешенство (еще одно, менее распространенное название - гидрофобия) - это опасное вирусное заболевание диких и домашних животных, от которых может заразиться человек. Вирус попадает в кровь со слюной больного животного.

Один из признаков бешенства у животных - они теряют страх перед человеком, дикие звери выходят к населенным пунктам и могут напасть на домашних животных. Чаще всего угроза бешенства для человека возникает после укуса собаки или кошки.

Какие животные переносят бешенство

Это могут быть и бродячие, и домашние питомцы - если они не были привиты и имели контакты с другими животными. Кроме того, часто носителями вируса бешенства становятся:

крупный рогатый скот, грызуны, олени, волки, лисы, енотовидные собаки, ежи.

Как заражаются бешенством

Люди заражаются при контакте с больным животным или даже просто его слюной - через укус, царапины, а также если слюна попадает на поврежденную кожу или слизистые.

Были зафиксированы редкие случаи инфицирования вообще без травм: например, ребенок заболел после того, как его лизнула в глаз уличная собака и зараженная слюна попала на роговицу глаза.

Еще пример: сельская жительница заразилась, ощипывая и разделывая тушки домашней птицы, на которую, как выяснилось, напал больной бешенством хорь - вирус, которого было много в слюне больного животного, остался на перьях птицы.

Можно ли заразиться бешенством от человека

Теоретически передача инфекции от человека к человеку со слюной возможна, но достоверных, подтвержденных подобных случаев в медицинской литературе не описано. То же самое относится и к инфицированию людей при употреблении сырого мяса или молока зараженных животных.

Каков инкубационный период заболевания у человека

"Инкубационный период составляет в среднем 3-4 месяца, но может длиться до года, - рассказала "РГ" врач общей практики медтехкомпании "Доктор рядом" Екатерина Серебренникова.

Каковы признаки бешенства у животных

"Заболевшее животное становится беспокойным, может хаотично бегать, у него выделяется слюна, появляется агрессивность. Дикие животные могут терять страх перед человеком, выходят к жилью и также становятся агрессивными. Это уже явные признаки заболевания", - отмечает доктор Серебренникова.

Больное животное становится заразным, когда внешне у него нет проявлений болезни, примерно за 10 дней до появления очевидных симптомов.

"Поэтому только на внешний вид ориентироваться нельзя, и даже если поранившее вас животное выглядело здоровым, все равно нужно проявить настороженность и провести профилактику против бешенства", - говорит эксперт.

Делают ли тест на бешенство у человека и поранившего его животного

Делают ли анализ на бешенство животным

"Животное, у которого предполагают бешенство, изолируют и наблюдают. Лабораторные исследования обычно не проводятся, потому что по крови определить бешенство, скорее всего, не удастся. Пока животное находится на карантине, у него могут появиться или не появиться яркие симптомы болезни, по ним и делают вывод о наличии бешенства, - пояснила "РГ" врач-эксперт лаборатории "Гемотест" Ольга Уланкина. - Лечения от болезни не существует, животное при проявлении признаков болезни усыпляют. Лабораторные анализы спинномозговой жидкости и тканей мозга проводят посмертно, чтобы документально подтвердить диагноз".

Делают ли анализ на бешенство человеку

У людей специальную диагностику бешенства не проводят.

"Если человека укусило дикое или бездомное животное, он априори считается инфицированным. Чтобы остановить распространение инфекции, в травмпункте врач может ввести иммуноглобулин (если отмечает опасную локализацию и глубину повреждений, если укусило дикое или сельскохозяйственное животное) и обязательно сделает прививку от бешенства. Для этого не нужно ждать подтверждения, что укусившее животное было больно", - пояснила доктор Уланкина.

Есть ли лечение от бешенства. Почему нужно обязательно обращаться за медицинской помощью

"Бешенство - смертельно опасное заболевание. В случае заражения, если не сделать антирабическую прививку, риск летального исхода составляет 100%. В настоящее время лечения от бешенства не существует, поэтому спасти заразившегося человека от гибели могут только прививки", - пояснил "РГ" врач-травматолог клиники академика Ройтберга "Медицина" Сергей Малыхин.

Вакцинация от бешенства: что нужно знать

Что представляет собой курс профилактики бешенства

"Пострадавшему делают курс инъекций, который состоит из 6 прививок, которые выполняются через определенные промежутки времени. Последняя вводится на 90-й день", - поясняет доктор Малыхин.

При укусах в опасные зоны, которые находятся близко к головному мозгу (лицо, шея), и с высокой иннервацией, то есть если повреждены ткани и органы, где много нервов, связывающих их с центральной нервной системой (например, кисти рук), вводится специальный иммуноглобулин, поскольку высок риск быстрого развития болезни.

"По возможности необходимо установить наблюдение за животным. Если в течение 10 дней врач-ветеринар даст заключение о том, что животное здорово, то можно будет назначить сокращенную схему прививок, когда вместо 6 инъекций пациент получает только 3", - советует травматолог.

Где можно сделать прививки

"Вакцину вводят по одной и той же схеме всем пациентам. Прививка бесплатна, в травмпункте ее сделают в день обращения и в выходные, и в праздники, к врачам нужно обращаться сразу же после инцидента с животным", - подчеркивает Ольга Уланкина.

Опасно ли делать антирабическую прививку

Противопоказаний к вакцинации нет. А вот заболевание бешенством однозначно смертельно - риск заболеть перевешивает любые возможные осложнения от вакцинации.

Обратите внимание

"Единственное, требуется предупредить врача, если вы принимаете препараты, снижающие иммунитет. Они могут влиять на качество вакцинации. Потребуется коррекция схемы вакцинации, дополнительный контроль антител", - предупредила доктор Серебренникова.

Что делать, если я пропустил срок прививки

"Если произошли сбои в прививках, вовремя не удалось их сделать, и задержка составила больше 24 часов от назначенной врачом даты вакцинации, то необходимо взять на анализ антитела, определить - достаточно ли их для нейтрализации вируса. Специалисты могут смотреть также вирусную нагрузку с тем, чтобы определиться с дальнейшим графиком вакцинации. График нарушать нельзя в виду смертельной опасности заболевания", - подчеркивает Екатерина Серебренникова.

Меня укусила собака, но от бешенства я прививался год назад - надо ли снова вакцинироваться?

"Если человек вакцинировался год назад, курс профилактики может быть сокращен", - поясняет доктор Серебренникова.

Иногда вакцинацию от бешенства сочетают с прививкой от столбняка - при крупных ранениях.

С чем связаны случаи, когда человек все же заболел бешенством

Большинство случаев развития бешенства у людей связаны с их беспечностью. Человек просто не думал, что может заразиться, не проявил настороженность, поздно обратился за помощью.

Еще одна причина - нарушение схемы или неполный курс вакцинации.

Что делать, если укусила незнакомая собака или кошка

"Если человека укусила бродячая собака, поцарапала незнакомая кошка, первое, что необходимо сделать - промыть рану струей воды с мылом (желательно хозяйственным), обработать любым имеющимся антисептиком и наложить повязку. После этого надо сразу же обратиться в травмпункт для того, чтобы врач-травматолог определил, какие меры нужно предпринимать по поводу раны и вакцинации против бешенства", - советует Сергей Малыхин.

Обратите внимание

Период инкубации у некоторых пострадавших от подозрительных животных может сокращаться, поэтому тянуть с обращением к врачу нельзя. Вакцинопрофилактика и серотерапия должны выполняться экстренно, сразу же после укуса или ослюнения больным животным участка травмированной кожи. Выполняется прививка и в том случае, если человек контактировал с предметами, загрязненными инфицированной слюной.

Профилактика бешенства

приобретать собак и кошек только у официальных заводчиков при наличии ветеринарного освидетельствования;

регулярно делать прививки против бешенства домашним и сельскохозяйственным животным;

не контактировать самим и не разрешать детям возиться с уличными животными, не кормить их с рук, не гладить;

сельским жителям обращаться к ветеринару при первых признаках болезни у сельскохозяйственных и домашних животных, не проводить забой и уничтожение павших животных без ветеринарного освидетельствования;

немедленно обращаться за оказанием антирабической помощи в случае получения укусов, ослюнений и при контакте с неизвестным животным. Чтобы свести риск заражения бешенством к минимуму, необходимо соблюдать простые правила обращения с животными:

Насколько велика угроза встретиться с бешеным животным в России

в 2022 году (за 9 месяцев прошлого года) - более 203 тысяч человек (139,10 на 100 тысяч населения);

в 2021 году - более 209 тысяч (142,56 на 100 тысяч населения). Увы, риск довольно велик. По данным Роспотребнадзора , после контакта с подозрительными животными в медучреждения обратилось:

Дело в том, что бешенство - природно-очаговая инфекция, вирус обитает во внешней среде, он распространен повсеместно, и где и когда появится заболевшее животное, предсказать невозможно.

"В Воронежской области с начала года случаи бешенства у животных зафиксированы в десяти муниципалитетах", - сообщили в областном отделении Роспотребнадзора. Среди заболевших животных оказались не только собаки и кошки, но также лисы, куница, енотовидная собака и корова. В Челябинской области в 2023 году зарегистрирован 21 случай бешенства среди животных. По данным Россельхознадзора, от смертельной инфекции погибли шесть собак, девять кошек, пять лис и енотовидная собака. "Среди заразившихся животных пять были бездомными, шесть - дикими, десять - домашними", - уточнили в ведомстве. В Тверской области за первое полугодие нынешнего года подтверждено восемь случаев бешенства среди животных в Максатихинском, Торжокском, Калининском, Вышневолоцком, Кашинском, Бежецком, Пеновском и Рамешковском районах. Поражены оказались енотовидные собаки, хорь, волк, в двух случаях заразились бешенством домашние собаки. В Емельяновском районе Красноярского края жительнице одного из сел пришлось отбивать своих собак от напавшей на них лисы. И хотя сама женщина не пострадала, ей потом пришлось делать антирабические прививки: лиса оказалась больной бешенством, а во время драки брызги слюны попадали и на собак, и на их хозяйку. Вот лишь некоторые случаи проявления инфекции, о которых сообщалось в нынешнем году:

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