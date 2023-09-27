Врач рассказал о группах риска по развитию рака предстательной железы

Врач-уролог, эндоуролог, член Европейской урологической ассоциации и Российского общества онкоурологов Карен Мкртчян рассказал, кто чаще всего сталкивается с онкологией предстательной железы.

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По словам эксперта, риск обнаружения рака предстательной железы выше у мужчин старшего возраста, с лишним весом и ожирением, а также у тех, чьи ближайшие родственники перенесли рак простаты.

Он добавил, что рак предстательной железы — вторая по частоте распространенности злокачественная опухоль у мужчин. Как и другие онкологические заболевания, данный тип рака опасен тем, что его сложно диагностировать на ранней стадии, так как нет внешний проявлений.