Терапевт рассказала, как побороть головную боль без лекарств
Головную боль можно побороть без лекарств, если обеспечить приток свежего воздуха, сделать холодный компресс на лоб или мягкими поглаживающими движениями от висков к затылку, рассказала NEWS.ru терапевт Анастасия Тимощенко.
Медик посоветовала ограничить раздражающие сигналы — как зрительные, так слуховые.
Обеспечить доступ свежего воздуха — выйти из душного помещения, открыть окно, прогуляться на свежем воздухе. Если есть возможность, ограничить раздражающие сигналы, как зрительные, так слуховые, закройте глаза. Сделать холодный компресс на область лба и височную область. Провести самомассаж головы, мягкими поглаживающими движениями от висков к затылку и от области лба по теменной области к затылку, — отметила Тимощенко.
Врач добавила, что при головной боли можно выпить воды или теплого травяного чая с мятой, ромашкой или чабрецом. Она подчеркнула, что если немедикаментозные методы не помогают, то при частых приступах головной боли нужно обратиться к специалисту.
Исключение составляют интенсивные, так называемые, кластерные боли или боли, ассоциированные с повышением давления или неврологическими нарушениями. В этом случае обращение к врачу откладывать нельзя и может потребоваться неотложная медицинская помощь, — подытожила Тимощенко.