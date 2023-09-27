Терапевт рассказала, как побороть головную боль без лекарств

Обеспечить доступ свежего воздуха — выйти из душного помещения, открыть окно, прогуляться на свежем воздухе. Если есть возможность, ограничить раздражающие сигналы, как зрительные, так слуховые, закройте глаза. Сделать холодный компресс на область лба и височную область. Провести самомассаж головы, мягкими поглаживающими движениями от висков к затылку и от области лба по теменной области к затылку, — отметила Тимощенко.