Назван простой способ предотвратить рак, не потратив ни рубля
Гастроэнтеролог Диляра Лебедева объяснила, как восстановить работу ЖКТ, тем самым снизив вероятность развития онкологии и не потратив при этом ни рубля.
В своем Telegram-канале врач настоятельно рекомендует взять за основу простое правило, суть которого в тщательном пережевывании пищи. По словам специалиста, крупные волокна не перевариваются в желудке.
"Соляная кислота успевает "прожарить" лишь верхний слой", - отметила Диляра Лебедева, пояснив, что в результате крупные волокна попадают в толстый кишечник.
Кишечник - среда обитания в том числе анаэробных бактерий. Это микроорганизмы, "обожающие" мясо.
"Раскормленные анаэробы запускают в кишечнике гниение. А это, друзья, - вплоть до колоректального рака", - предупредила гастроэнтеролог.
Предотвратить это можно, питаясь не торопясь.
Также врач посоветовала пить натощак за 15-20 минут до еды стакан горячей воды. Это способствует расслаблению сфинктеров желчного пузыря и поджелудочной железы.
Кроме того, можно практиковать "упражнение с вакуумом", добавила врач. Это механическая стимуляция всего ЖКТ, которую рекомендуется выполнять натощак.
"Нужно сделать выдох, втянуть живот так, чтоб он, образно говоря, прилип к позвоночнику. Задержать дыхание. Самые продвинутые могут еще поработать мышцами брюшной стенки", - уточнила специалист, подчеркнув, что следует быть осторожнее с подобными практиками, если есть камни в желчном пузыре.