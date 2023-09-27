Назван простой способ предотвратить рак, не потратив ни рубля

Гастроэнтеролог Диляра Лебедева объяснила, как восстановить работу ЖКТ, тем самым снизив вероятность развития онкологии и не потратив при этом ни рубля.

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В своем Telegram-канале врач настоятельно рекомендует взять за основу простое правило, суть которого в тщательном пережевывании пищи. По словам специалиста, крупные волокна не перевариваются в желудке.

"Соляная кислота успевает "прожарить" лишь верхний слой", - отметила Диляра Лебедева, пояснив, что в результате крупные волокна попадают в толстый кишечник.

Кишечник - среда обитания в том числе анаэробных бактерий. Это микроорганизмы, "обожающие" мясо.

"Раскормленные анаэробы запускают в кишечнике гниение. А это, друзья, - вплоть до колоректального рака", - предупредила гастроэнтеролог.

Предотвратить это можно, питаясь не торопясь.

Также врач посоветовала пить натощак за 15-20 минут до еды стакан горячей воды. Это способствует расслаблению сфинктеров желчного пузыря и поджелудочной железы.

Кроме того, можно практиковать "упражнение с вакуумом", добавила врач. Это механическая стимуляция всего ЖКТ, которую рекомендуется выполнять натощак.