Как по внешности опознать инсульт: 6 причин вызвать скорую помощь

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), инсульт занимает третье место среди причин смерти взрослого населения планеты.

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Врач-невролог Ринат Акбаров в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал о первых признаках инсульта, о тех, кто находится в зоне риска, а также о том, как помочь пострадавшему.

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Как понять, что у человека инсульт

Как отметил доктор, при инсульте у человека наблюдаются следующие симптомы:

нарушение координации;

нарушение речи;

изменение мимики;

человек начинает задыхаться;

неадекватная реакция на происходящее;

внезапное онемение в руке или ноге.

— Что такое инсульт? Лопается сосуд, идет кровоизлияние в мозг, отмирают нервные клетки, отвечающие за функцию движения. Человек может сказать: «Мне душно, у меня тужит голову». Это первый признак того, что стоит напрячься, — пояснил эксперт.

Кто в зоне риска

— Чаще всего инсульту подвержены люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, разными видами ОРЗ и коронавируса. Риск инсульта повышает лишний вес и малоподвижный образ жизни, причем в любом возрасте. Кроме того, в зоне риска находятся те, у кого плавающий график работы: сначала днем, потом ночью, — сказал эксперт.

Специалист посоветовал по возможности отказаться от употребления соли, поскольку она содержит большое количество натрия и способна повышать кровяное давление.

— Соль в пищу добавлять категорически не нужно! Помимо прочего она вызывает напряжение в тканях и на сосудистую систему, что со временем приведет к печальным последствиям, — подчеркнул Акбаров.

Кроме того, причинами возникновения инсульта могут быть и вредные привычки, например, чрезмерное употребление алкоголя или курение, добавил собеседник «ВМ».

Как помочь пострадавшему

При первых признаках инсульта необходимо срочно вызвать скорую помощь, рассказав диспетчеру все в подробностях. До приезда медицинской бригады важно сделать следующее, советует врач-невролог:

При падении поднимите тело человека на тридцать градусов, минимизировав риск получения травмы шейного отдела и сотрясения мозга.

Обеспечьте ему доступ свежего воздуха.

Громко назовите по имени человека, разговаривайте с ним.

Ни в коем случае не давайте ему пить или есть.

Положите на затылок человека холодную вещь и согрейте его нижние конечности.

Профилактика

— Как правило, у людей после 50 лет происходят возрастные изменения кровеносных сосудов — снижение эластичности сосудистой стенки. На фоне стресса или физического перенапряжения она может не выдержать резкого повышения артериального давления, что повлечет за собой появление сердечно-сосудистых заболеваний, — рассказал специалист.

Чтобы предотвратить всевозможные патологии, существует ряд профилактических мер, которые стоит соблюдать, а именно:

Полный отказ от курения и алкоголя.Правильное питание, исключающее жирное, сладкое и мучное.Избегание стрессовых ситуаций.Ведение здорового образа жизни.Контроль уровня сахара и холестерина в крови.

Врач-невролог также напомнил о важности высыпаться, так как сон — это один из лучших способов восстановить нервную систему. Кроме того, Акбаров поделился несложным упражнением для укрепления сердечной мышцы.