Доктор Мясников предупредил о развитии рака из-за смартфонов
Врач и телеведущий Александр Мясников предупредил россиян о негативном влиянии электромагнитного излучения смартфонов на организм. По его словам, в некоторых случаях оно может даже привести к онкологии мозга.
Александр Мясников подчеркнул, что особую опасность гаджеты представляют для детей. Именно поэтому врач рекомендует пользоваться наушниками, проводными или по Bluetooth. Это поможет снизить силу электромагнитного излучения телефона.
«Главное – чтобы смартфон был подальше от головы», – отметил он.
Телеведущий добавил, что в некоторых случаях излучение от телефона даже может стать причиной развития онкологии мозга.
Впрочем, совсем избежать воздействия электромагнитного излучения не получится, поэтому врач рекомендует придерживаться некоторых простых правил.
Так, не следует жить под линией электропередачи. Не рекомендуется жить там, где есть источники радона. Все это усиливает влияние смартфонов на организм, передает «Общественная служба новостей».