Доктор Мясников предупредил о развитии рака из-за смартфонов

Врач и телеведущий Александр Мясников предупредил россиян о негативном влиянии электромагнитного излучения смартфонов на организм. По его словам, в некоторых случаях оно может даже привести к онкологии мозга.

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Александр Мясников подчеркнул, что особую опасность гаджеты представляют для детей. Именно поэтому врач рекомендует пользоваться наушниками, проводными или по Bluetooth. Это поможет снизить силу электромагнитного излучения телефона.

«Главное – чтобы смартфон был подальше от головы», – отметил он.

Телеведущий добавил, что в некоторых случаях излучение от телефона даже может стать причиной развития онкологии мозга.

Впрочем, совсем избежать воздействия электромагнитного излучения не получится, поэтому врач рекомендует придерживаться некоторых простых правил.